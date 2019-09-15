Россия и Беларусь начали масштабные военные учения: подробности

В маневрах будут задействованы тысячи военных, а их техники будут самолеты, танки, артиллерия

/ Фото: Минобороны РФ

В Украине и России в один день начались масштабные военные маневры. Во Львовской области идут масштабные учения Rapid Trident, а российские военные совместно с белорусскими проводят учения "Щит Союза-2019" в Нижегородской области.

Об этом сообщает InformNapalm.

Так, на полигоны уже перебросили 12 000 военнослужащих и около 1000 единиц вооружения и техники. Среди них 230 танков, 240 артиллерийских систем, 360 бронированных машин, 190 систем залпового огня, до 70 военных самолетов и боевых вертолетов. Большинство – это российские войска. Ранее в Минобороны РФ отмечали, что в учениях примут участие военнослужащие 120-й и 19-й гвардейских отдельных механизированных бригад. Из Беларуси прибыли 4000 военнослужащих, более 100 танков и бронемашин, 50 реактивных систем залпового огня и другое вооружение. Учения продлятся до 19 сентября.

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В России уверяют, что учения будут иметь исключительно оборонительный характер. Они пройдут в два этапа: планирование, поиск, блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника; отработка вопросов управления войсками в ходе оборонительных действий по стабилизации ситуации.

"Проанализировав вооруженные конфликты последних лет, военные пришли к выводу, что большинству боевых действий предшествует активизация террористов, сепаратистов и незаконных вооруженных формирований при поддержке третьей стороны. Акцент в учениях сделают на борьбе с террористами и бандформированиями, освобождении и зачистке населенных пунктов. Планируется широко использовать опыт российских военнослужащих, участвовавших в операции в Сирии", – сообщили в оборонном ведомстве.

Как сообщали новости "Сегодня", в сентябре прошлого года в России проходили масштабные учения "Восток-2018". Всего к маневрам привлечено около 300 тыс. российских военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.

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