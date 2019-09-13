В Украине стартуют масштабные учения Rapid Trident: много техники и военных НАТО

Американцы привезли элитную группу «Дельта», а всего в маневрах задействуют 600 единиц техники и 3600 солдат

Rapid Trident / Фото: AFP

Сегодня в Украине стартуют международные учения Rapid Trident, в которых примут участие более 3600 военнослужащих из десяти стран, а также будет задействовано около 600 единиц техники. Об этом сообщает министерство обороны Украины.

Маневры будут длиться две недели и пройдут в Международном центре миротворчества и безопасности (на Яворовском полигоне), продлятся до 28 сентября. Согласие на участие в Rapid Trident-2019 отправили оборонные ведомства Великобритании, Канады, США, Грузии, Литвы, Турции, Молдовы, Болгарии, Польши и Румынии. В учениях примут участие бойцы ЛитПолУкрбрига имени гетмана Константина Острожского.

Фото: Минобороны

Наибольшим количеством солдат будут представлены ВСУ, боевое ядро украинского контингента составят военнослужащие 10-й отдельной горно-штурмовой бригады оперативного командования "Запад". Эта военная часть была сформирована уже в ходе боевых действий на Донбассе. Все пехотинцы, планируемых к участию в военных маневрах, имеют реальный боевой опыт. Также в будет подразделение Национальной гвардии Украины и отдельные подразделения других силовых структур государства.

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Американцы пришлют на учения, помимо других военнослужащих, роту элитного подразделения "Дельта".

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Согласно сценарию, украинские воины и военные подразделения стран-партнеров будут учиться противодействовать вооруженной агрессии в условиях гибридной войны. За время учений военнослужащие отработают ряд задач боевого, логистического и гуманитарного характера. Еще одним интересным аспектом нынешнего обучения является проведение оценки определенных подразделений ВСУ в рамках программы проверки и обратной связи Концепции оперативных возможностей НАТО.

Как сообщали новости "Сегодня", в 2018 году бойцы ВСУ на маневрах Rapid Trident учились отражать полномасштабное вторжение. Украинские воины поразили американцев своими умениями.

Кроме того, на учениях Rapid Trident-2018 ВСУ "охотились на генерала". По легенде учений началось широкомасштабное вторжение войск соседнего государства, в результате чего активизировались диверсанты противника, который попытались захватить одного из руководителей коалиционных сил.

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