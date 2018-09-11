Тысячи танков, самолеты и корабли: видео начала масштабных учений "Восток-2018" в РФ

Россия начала самые большие за последние почти 40 лет военные учения, которые на западе называют подготовкой к большой войне

Сегодня в России стартовали крупные военные учения "Восток-2018", в которых задействованы десятки тысяч единиц техники и около 300 тысяч солдат. В Министерстве обороны РФ рассказали о планах учений, которые пройдут в два этапа.

Сообщается, что в ходе первого этапа будет завершено развертывание войск на Дальнем Востоке, наращивание группировок сил ВМФ в Северной, Дальневосточной морских зонах, отработаны вопросы организации взаимодействия и всестороннего обеспечения военных действий.

"На втором этапе командиры и штабы отработают вопросы управления межвидовыми группировками войск с практической отработкой оборонительных и наступательных действий. Основные действия войск пройдут на общевойсковых полигонах ВВО (Восточного военного округа. – Ред.) Цугол, Бамбурово, Радыгино, Успеновский, Бикинский, а также на полигонах ВВС и ПВО Литовко, Новосельское, Телемба и Бухта Анна, в акваториях Берингова и Охотского морей, Авачинского и Кроноцкого заливов", – рассказали в российском оборонном ведомстве.

В РФ отмечают, что на полигоне Цугол вместе в учениях с российскими военными будут участвовать воинские формирования армии Китая.

Всего к маневрам привлечено около 300 тыс. российских военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.

Ранее на такие планы России появилась реакция НАТО. Исполняющий обязанности представителя Альянса Дилан Уайт заявил, что союзники рассматривают предстоящие учения россиян как подготовку "к масштабным конфликтам".

Такие опасения Альянса разделяет и украинский военный эксперт Олег Жданов, который в комментарии сайту "Сегодня" объяснил, чем опасны маневры РФ "Восток-2018". По его мнению, Россия отрабатывает способы ведения большой войны.

В то же время спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что нет никакой подготовки к масштабному конфликту. "Мы эти заявления (о подготовке к масштабному конфликту. – Ред.) слышали от представителей НАТО и некоторых стран-членов. Учения "Восток-2018" проводятся далеко от зоны ответственности НАТО и Евроатлантики и никак не влияют на безопасность ее стран-членов".