Россия испытала новую ракету системы ПРО: появилось видео

Сегодня, 11:36

Новое вооружение успешно выполнило задачу, поразив условную цель с заданной точностью, заявил российский генерал


Воздушно-космические силы России совершили пуск новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО) на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, сообщает российское оборонное ведомство.

Как заявил заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС РФ генерал-майор Андрей Приходько, "новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью".

Система противоракетной обороны состоит на вооружении Воздушно-космических сил, и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения, а также выполнения задач в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

Как сообщалось на днях, американские СМИ со ссылкой на разведку США сообщили, что ракета РФ с ядерным двигателем упала в море, и теперь Москва готовится к попытке ее возвращения. В данной операции будут задействованы три российских судна.

Также мы писали, что в июле Россия испытала гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Они были запущены со стратегических бомбардировщиков и истребителей. В ходе испытания ракетой поражена цель на расстоянии около 800 км.
Россия, ракета, ПРО, испытания
Источник:

"Сегодня"

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