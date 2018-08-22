Ракета РФ с ядерным двигателем упала в море – американская разведка

Американская разведка считает, что российская ракета с ядерным двигателем при испытаниях в ноябре 2017 года упала в Баренцево море, РФ готовит операцию по ее возвращению. С таким утверждением выступил во вторник американский телеканал CNBC, сообщает УНН.

По версии его источников, ознакомившихся с докладом американских разведывательных служб, "российская ракета с энергетической установкой остается утерянной в море после неудачного испытания в прошлом году и Москва готовится к попытке ее возвращения". В данной операции будут задействованы три российских судна, одно из них оснащено оборудованием для работы с радиоактивными веществами. Дата начала операции не уточняется.

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В докладе разведки США не упоминается какой-либо потенциальный ущерб для здоровья людей или экологии в связи с возможным повреждением ядерного реактора ракеты, говорится в сообщении телеканала. Как полагают аналитики американской разведки, если россияне сумеют вернуть ракету, Москва сможет использовать план данной операции за основу при других операциях по возвращению ракет в будущем, отмечает CNBC.

Как ранее утверждал телеканал со ссылкой на источники, с ноября 2017 года по февраль текущего ракету указанного типа испытывали в РФ четыре раза. По версии CNBC, во всех четырех случаях это закончилось неудачей. Самое длительное из испытаний продолжалось около двух минут, ракета пролетела примерно 35 км, после чего контроль над ней был утерян и она упала.

Как ранее сообщало издание Daily Star, высшее руководство российского Министерства обороны работает над усовершенствованием системы управления ядерным ударом "Периметр", также известной как "Мертвая рука".

Экс-замглавы Генштаба, генерал-лейтенант Игорь Романенко сомневается, что анонсируемая президентом РФ Владимиром Путиным новая ядерная ракета "Сармат", которую он показал Федеральному собранию, готова. Скорее всего, это просто пропаганда и угрозы Западу.