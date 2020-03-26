Россия из-за коронавируса прекращает авиасообщение

Накануне Путин уже отправил всех россиян в отпуск на одну неделю, а теперь из-за распространения коронавируса Россия прекращает авиасообщение с иностранными государствами с 27 марта. Соответствующее решение было принято по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ.

"Росавиации обеспечить прекращение с 00 ч. 00 мин. 27 марта 2020 года регулярного и чартерного авиасообщения, осуществляемого из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении, за исключением полетов, связанных с вывозом российских граждан на территорию РФ из иностранных государств в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (в соответствии со списками граждан, сформированными МИД России), а также полетов, осуществляемых по отдельным решениям правительства России", – говорится в принятом документе.

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В то же время МИД и Минтранс России займутся составлением списка россиян за границей, которые хотят вернуться в Россию.

Также поручен жесткий контроль в аэропортах за пребывающими из-за границы, их тестирование и отправка таких лиц на 14-дневную самоизоляцию.

Как сообщали новости "Сегодня", в Москве выявили больше сотни новых инфицированных коронавирусом за сутки. Количество зараженных пациентов выросло почти вдвое.

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