Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,96
30,27
  1. Мировые новости
  2. Россия

Россия из-за коронавируса прекращает авиасообщение

26 марта, 10:48

Сергей Мартынец

Российские власти составляют списки россиян, желающих вернуться домой из-за границы

Накануне Путин уже отправил всех россиян в отпуск на одну неделю, а теперь из-за распространения коронавируса Россия прекращает авиасообщение с иностранными государствами с 27 марта. Соответствующее решение было принято по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ.

"Росавиации обеспечить прекращение с 00 ч. 00 мин. 27 марта 2020 года регулярного и чартерного авиасообщения, осуществляемого из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении, за исключением полетов, связанных с вывозом российских граждан на территорию РФ из иностранных государств в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (в соответствии со списками граждан, сформированными МИД России), а также полетов, осуществляемых по отдельным решениям правительства России", – говорится в принятом документе.

Читайте также: Россия открыла границу для "Л/ДНР"

Реклама

В то же время МИД и Минтранс России займутся составлением списка россиян за границей, которые хотят вернуться в Россию.

В тренде
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 26 марта и все подробности

Также поручен жесткий контроль в аэропортах за пребывающими из-за границы, их тестирование и отправка таких лиц на 14-дневную самоизоляцию.

Как сообщали новости "Сегодня", в Москве выявили больше сотни новых инфицированных коронавирусом за сутки. Количество зараженных пациентов выросло почти вдвое.

Смотрите, как Песков приказал уничтожить телефон, на который сняли Путина:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия коронавирус авиасообщение

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 26 марта и все подробности
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 26 марта и все подробностиДругие страны
В России на ракетном заводе прогремел взрыв: есть пострадавшие
В России на ракетном заводе прогремел взрыв: есть пострадавшиеРоссия
Послушные зайчики Путина: почему Конституционный суд узаконил деспотию в России
Послушные зайчики Путина: почему Конституционный суд узаконил деспотию в РоссииРоссия
Карантин в Украине: Москва готовит эвакуацию россиян
Карантин в Украине: Москва готовит эвакуацию россиянРоссия
Песков приказал уничтожить телефон, на который сняли Путина (видео)
Песков приказал уничтожить телефон, на который сняли Путина (видео)Россия
В России число зараженных коронавирусом выросло в 1,5 раза за сутки
В России число зараженных коронавирусом выросло в 1,5 раза за суткиРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...