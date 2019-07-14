Россия избегает неудобных вопросов на мирных переговорах с Японией

Вопрос передачи Курильских островов россияне не хотят даже затрагивать

Синдзо Абэ и Владимир Путин. REUTERS/Kim Kyung-Hoon.

Москва отказалась поднимать "курильский вопрос" на очередном раунде переговоров о заключении мирного договора с Токио, один из которых состоялся также в мае.

Ссылаясь на источники, приближенные к переговорному процессу, агентство Kyodo сообщает, что одной из причин отказа России даже затрагивать вопрос передачи двух островов из Курильской гряды Японии, стала обеспокоенность Кремля в связи с японско-американским военным альянсом.

Помимо того, Москва также опасается, что возможный компромисс с Японией по территориальному вопросу может негативно сказаться на уровне поддержки власти со стороны российского населения.

Напомним., что переговоры о мирном договоре Россия и Япония с переменным успехом ведут с середины прошлого века. В прошлому году президент РФ Владимир Путин и японский премьер Синдзо Абэ договорились активизировать этот процесс на основе двусторонней Совместной декларации от 19 октября 1956 года, в которой говорится о прекращении состояния войны между государствами и восстановлении их дипломатических и консульских отношений.

В то же время, в прошлом году России разместила военную авиацию на Курилах. Токио выразил протест Москве протест по этому поводу.

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