Россия на фоне учений НАТО Sea shield решила "поиграть мускулами" в Черном море

Более 10 кораблей российского флота, включая подлодки, вышли в море на учения

Фото: Минобороны РФ

Большой ракетный катер "Шуя", малый ракетный катер "Р-60" и малый противолодочный корабль "Суздалец" в сопровождении противодиверсионного катера "Кинель" усиливали группировку кораблей Черноморского флота России которая раньше вышла в море на учения из баз в оккупированном Севастополе и Новороссийске.

"Отряд кораблей совершил переход в назначенные районы, где будет осуществлять контроль и мониторинг подводной, надводной и воздушной обстановки", - сообщает в субботу штаб ЧФ.

По его данным, в ходе учений подразделения морской пехоты ЧФ погрузили бронетранспортеры БТР-82АМ на большой десантный корабль "Азов", выполнили переход в позиционный район, где отработали выход боевых машин на плав для высадки десанта на незнакомый участок побережья.

"После выполнения поставленных задач отряд кораблей и подразделения морской пехоты вернулись в пункты базирования и приступили к выполнению мероприятий по плану повседневной деятельности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "плановые мероприятия боевой подготовки проходят на фоне учений объединенных военно-морских сил НАТО Sea Shield – 2019".

В пятницу в пресс-службе ЧФ сообщили, что российская подлодка "Ростов-на-Дону" выполнила электронные пуски крылатых ракет "Калибр" в ходе учений в Черном море

Днем ранее ЧФ сообщил, что более 10 кораблей флота, включая подлодки, вышли в море на учения.

Напомним, военные корабли и авиация семи стран-членов НАТО при участии вооруженных сил Грузии и Украины начали совместные учения Sea Shield – 2019, которые проходят в юго-западной части Черного моря.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Россия на фоне учений НАТО Sea shield решила "поиграть мускулами" в Черном море". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Интерфакс Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.