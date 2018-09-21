Россия начала масштабные военные учения в Армении

Учения на российской военной базе пройдут в период с 21 сентября по 31 октября

Двусторонние батальонные тактические учения начались на российской базе Южного военного округа (ЮВО), в которых примут участие более одной тысячи военнослужащих. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе округа.

"В российской военной базе ЮВО, дислоцированной в Армении, в рамках проверки боевой готовности соединения начались двусторонние батальонные тактические учения на полигоне Алагяз", - сказали в пресс-службе.

Учения на российской военной базе пройдут в период с 21 сентября по 31 октября.

"В них принимают участие более одной тысячи военнослужащих и задействовано около 200 единиц военной техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П, Ми-8МТВ и современные беспилотные летательные комплексы", – уточнили в округе.

По данным пресс-службы, в ходе учений командиры подразделений отрабатывают задачи по организации боя, в том числе при проведении этапов с боевой стрельбой в дневное и ночное время.

Также военнослужащие отработают порядок взаимодействия с оперативно-тактической и армейской авиацией, средствами противовоздушной обороны, артиллерийскими, разведывательными, мотострелковыми и танковыми подразделениями в составе разведывательно-огневых и ударных контуров.

Ранее сообщалось, что в рамках масштабных военных учений "Восток-2018" Россия перебросила к границам Украины дополнительные войска, а также проводятся мероприятия по усилению боевиков на Донбассе.

Напомним, на днях разведка сообщала, что Россия подключила к учениям "Восток-2018" боевиков "Л/ДНР". Противник в рамках российских учений отрабатывает вопросы перемещения техники и личного состава к новым районам, а за этим всем через видеонаблюдение следит российское командование.