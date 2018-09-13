Военными учениями "Восток-2018" Россия борется с внутренним сепаратизмом – эксперт

Николай Сунгуровский подчеркнул, что Кремль не просто так решил показать свою военную мощь, совместно с Китаем

Участие Китая в масштабных военных учениях РФ "Восток-2018", стартовавших на этой неделе, в том числе можно объяснить возможностью совместной отработки антисепаратистских действий, что является актуальным вопросом как для Китая, так и для России.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский, оценивая информацию об участии боевиков "Л/ДНР" в военных учениях "Восток-2018".

"Россия, во-первых, никогда не гоняется за одним зайцем. Где есть одна цель, там есть и другие. Это было всегда – такой российский менталитет. Китай тоже заинтересован в таких учениях с нескольких точек зрения. Во-первых, это – общая цель для демонстрации возможностей по изоляции района, показать возможности совместных действий. Такие учения и раньше проводились с привлечением совместных сил КНР и РФ. Просто не такие масштабные. Это – еще одно подтверждение того, что отдельные геополитические цели России и Китая в этом регионе как минимум хотя бы временно совпадают. Во-вторых, Китай заинтересован в отработке антитеррористических мероприятий и антисепаратистских действий. У него – под боком Тайвань, в границах самой КНР есть Синьцзянь – сепаратистский округ. Такие совместные действия были бы интересны Пекину", – отметил он.

По словам Сунгуровского, не исключено, что Россия могла предложить КНР "использовать недавний опыт "ДНР"/"ЛНР", но "зеркальный" – не как действовать сепаратистам, а как действовать против них".

Тем не менее, как отметил эксперт, из-за засекреченности учений трудно представить, что именно там происходит, какие именно технико-тактические действия отрабатываются и с использованием какого конкретного вооружения.

"Самой России была бы интересна отработка антитеррористических/антисепаратистских действий с той точки зрения, что Сибирь и Дальний Восток – далеко не самые спокойные регионы, там есть движения, которые отстаивают свою самостоятельность. Такие учения могли бы с одной стороны помочь в отработке "контртеррористических" действий, а с другой – как минимум на время учений "обезглавить" эти организации за счет мобилизации ведущих людей, которые возглавляют эти движения и призвать их во время маневров в армию", – пояснил директор военных программ Центра Разумкова.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин во время полевого смотра войск на маневрах "Восток-2018" заявил, что Россия – это мирное государство и якобы ни на кого не собирается нападать. Но армию будет укреплять именно ради мира.

Напомним, что тем временем Европа и США в спешке готовятся к тому, что президент России Владимир Путин может начать полномасштабную войну и вторжение в Украину, а также боевые действия против стран Балтии.

А председатель правительства Чеченской Республики Ичкерия в изгнании Ахмед Закаев отметил, что президент России Владимир Путин развязал войну в Украине, чтобы восстановить утраченную "империю".