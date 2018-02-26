Россия не может без захвата территорий: философ объяснил причину

Россия не может существовать без захвата территорий, и с нападением на Украину она вернулась в свое привычное состояние. Об этом рассказал в интервью "Сегодня" российский философ Максим Горюнов.

По его мнению, в нынешней предвыборной кампании Путина значение Крыма не имеет никакого символизма.

"До Крыма Россия воевала с Грузией и приобрела территории, чему россияне, как ассирийцы, были несказанно рады. До того было Приднестровье. Вы поймите: Московия стала империей, присоединив в 1471 году Великий Новгород и в 1552 году – Казань. С Великим Новгородом и Казанью московиты поступили, как ассирийцы. В 721 году до н. э. доблестный царь Саргон захватил Самарию и переселил 27 280 знатных самаритян в Мидию, а на их место пригнал колонистов из Вавилона. Московиты, захватив Казань, разогнали местное население, а на их место принудительно переселили колонистов из Великого Новгорода. Дома новгородцев достались московитам, проявившим себя в захвате. Разница, как видите, нулевая. Так вот, возвращаясь к символизму: Россия живет по ассирийским правилам уже пять веков. Непрерывно живет. До сих пор продолжает жить. На данный момент в состав России входит двадцать две национальные республики. То, как Москва удерживает эти республики, мало чем отличается от ассирийских методов. Немного угроз, немного шантажа, немного подкупа, немного насилия. Как и пятьдесят, и сто, и триста лет назад. Надо отдать должное России: по сравнению с ассирийцами она старается избегать большого кровопролития", – рассказал Горюнов.

Он отметил, что Россия вернулась в свое привычное состояние, напав на Украину.

"Вы привыкли к России образца 2001 года: вроде бы не воюющей и вроде бы не ждущей войны. Вам кажется, что это была нормальная Россия. Проблема в том, что самой России, как империи с пятью веками истории, так не кажется. Для нее это была аномально долгая пауза между захватами и осадами. Сегодня все вернулось на круги своя, и Россия чувствует себя отлично", – подчеркнул философ.

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