Россия нервно отреагировала на новые обвинения по "делу Скрипалей"

Сегодня, 14:34

В российском МИДе утверждают, что ни имена, ни фотографии подозреваемых в отравлении им ни о чем не говорят

Фото: facebook.com/MIDRussia
Фото: facebook.com/MIDRussia

Имена подозреваемых в причастности в покушении на убийство Сергея и Юлии Скрипаль и отравлении Дон Стерджес и Чарльза Роули ни о чем не говорят России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В СМИ появились заявления британских официальных лиц относительно подозреваемых по делу Солсбери и Эймсбери. Делается увязка с Россией. Опубликованные в СМИ имена, как и фотографии, нам ничего не говорят", – заявила она на пресс-конференции 5 сентября.

Захарова обвинила Лондон в "информационных манипуляциях" и призвала британцев перейти от "публичных обвинений к практическому взаимодействию" между правоохранительными органами.

По словам представительницы российского МИДа, расследование инцидентов в Солсбери и Эймсбери требует "самой тщательной работы, скрупулезного анализа данных", поэтому  она призвала Великобританию к плотному взаимодействию.

Напомним, что сегодня британские правоохранительные органы опубликовали снимки россиян, которых подозревают в причастности к произошедшему.

Кроме того, как сообщалось, Королевская прокурорская служба Великобритании назвала и имена подозреваемых – это Александр Петров и Руслан Боширов.
Россия, Великобритания, захарова, Скрипаль, Солсбери, Эймсбери
Источник:

ТАСС

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