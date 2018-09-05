Россия нервно отреагировала на новые обвинения по "делу Скрипалей"

В российском МИДе утверждают, что ни имена, ни фотографии подозреваемых в отравлении им ни о чем не говорят

Имена подозреваемых в причастности в покушении на убийство Сергея и Юлии Скрипаль и отравлении Дон Стерджес и Чарльза Роули ни о чем не говорят России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В СМИ появились заявления британских официальных лиц относительно подозреваемых по делу Солсбери и Эймсбери. Делается увязка с Россией. Опубликованные в СМИ имена, как и фотографии, нам ничего не говорят", – заявила она на пресс-конференции 5 сентября.

Захарова обвинила Лондон в "информационных манипуляциях" и призвала британцев перейти от "публичных обвинений к практическому взаимодействию" между правоохранительными органами.

По словам представительницы российского МИДа, расследование инцидентов в Солсбери и Эймсбери требует "самой тщательной работы, скрупулезного анализа данных", поэтому она призвала Великобританию к плотному взаимодействию.

Напомним, что сегодня британские правоохранительные органы опубликовали снимки россиян, которых подозревают в причастности к произошедшему.

Кроме того, как сообщалось, Королевская прокурорская служба Великобритании назвала и имена подозреваемых – это Александр Петров и Руслан Боширов.



