Россия нервно отреагировала на отправку британских вертолетов в Эстонию
Москва следит за участием англичан в программе НАТО по расширению военного присутствия
Посольство России в Лондоне нервно отреагировало на отправку Великобританией ударных вертолетов в Эстонию.
"Внимательно следим за активным участием англичан в программе НАТО по расширению военного присутствия в Восточной Европе. На наш взгляд, отправка очередной партии вертолетов в Эстонию и громкие заявления насчет сдерживания России имеют все признаки очередной намеренной провокации", - говорится в заявлении.
При этом российские дипломаты пригрозили последствиями в случае дальнейшего усиления восточного фланга НАТО, которое началось после того, как Россия незаконно захватила Крым и начала агрессию на Донбассе.
"Достижения НАТО – милитаризация Европы, нагнетание напряженности, соучастие в развале основ стратегической стабильности – никак не способствуют выполнению главной задачи любого военного объединения – обеспечению безопасности населения стран-членов", - отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что Великобритания 15 апреля направила пять ударных вертолетов Apache в Эстонию в рамках операции по расширению военного присутствия НАТО у границ России. Министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон в этой связи заявил, что Лондон видит в лице России весьма вероятную угрозу.
Ранее Россия пригрозила альянсу последствиями из-за сближения НАТО и Украины.
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