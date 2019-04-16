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Россия нервно отреагировала на отправку британских вертолетов в Эстонию

Сегодня, 20:04

Москва следит за участием англичан в программе НАТО по расширению военного присутствия

Фото: The Aviationist
Фото: The Aviationist.

Посольство России в Лондоне нервно отреагировало на отправку Великобританией ударных вертолетов в Эстонию.

"Внимательно следим за активным участием англичан в программе НАТО по расширению военного присутствия в Восточной Европе. На наш взгляд, отправка очередной партии вертолетов в Эстонию и громкие заявления насчет сдерживания России имеют все признаки очередной намеренной провокации", - говорится в заявлении.

При этом российские дипломаты пригрозили последствиями в случае дальнейшего усиления восточного фланга НАТО, которое началось после того, как Россия незаконно захватила Крым и начала агрессию на Донбассе.

"Достижения НАТО – милитаризация Европы, нагнетание напряженности, соучастие в развале основ стратегической стабильности – никак не способствуют выполнению главной задачи любого военного объединения – обеспечению безопасности населения стран-членов", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Великобритания 15 апреля направила пять ударных вертолетов Apache в Эстонию в рамках операции по расширению военного присутствия НАТО у границ России. Министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон в этой связи заявил, что Лондон видит в лице России весьма вероятную угрозу.

Ранее Россия пригрозила альянсу последствиями из-за сближения НАТО и Украины.

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Тег Россия, Эстония, НАТО, вертолет

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Источник:

ТАСС

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