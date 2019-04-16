Россия нервно отреагировала на отправку британских вертолетов в Эстонию

Москва следит за участием англичан в программе НАТО по расширению военного присутствия

Фото: The Aviationist.

Посольство России в Лондоне нервно отреагировало на отправку Великобританией ударных вертолетов в Эстонию.

"Внимательно следим за активным участием англичан в программе НАТО по расширению военного присутствия в Восточной Европе. На наш взгляд, отправка очередной партии вертолетов в Эстонию и громкие заявления насчет сдерживания России имеют все признаки очередной намеренной провокации", - говорится в заявлении.

При этом российские дипломаты пригрозили последствиями в случае дальнейшего усиления восточного фланга НАТО, которое началось после того, как Россия незаконно захватила Крым и начала агрессию на Донбассе.

"Достижения НАТО – милитаризация Европы, нагнетание напряженности, соучастие в развале основ стратегической стабильности – никак не способствуют выполнению главной задачи любого военного объединения – обеспечению безопасности населения стран-членов", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Великобритания 15 апреля направила пять ударных вертолетов Apache в Эстонию в рамках операции по расширению военного присутствия НАТО у границ России. Министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон в этой связи заявил, что Лондон видит в лице России весьма вероятную угрозу.

Ранее Россия пригрозила альянсу последствиями из-за сближения НАТО и Украины.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Россия нервно отреагировала на отправку британских вертолетов в Эстонию". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.