Россия официально внесла Бабченко в список террористов

Российские власти включили сбежавшего в Украину, а в прошлом году переехавшего жить в Израиль, журналиста и критика кремлевского режима Аркадия Бабченко в список людей, причастных к экстремизму или терроризму.

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Об этом сообщили в Федеральной службе по финансовому мониторингу РФ, на сайте которой опубликован "Список организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму".

При этом об уголовном преследовании мужчины в РФ не сообщалось.

Сам Бабченко уже отреагировал на это иронической публикацией в Facebook, сообщив о запрете пользоваться Яндекс-картой и объявив о сборе средств.

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Напомним, что Аркадий Бабченко, на тот момент российский журналист и писатель, в 2017 году переехал в Украину из России.

А 29 мая 2018 года стало известно о покушении, которое было совершено на него у входа в его квартиру. Позже появилось сообщение, что его застрелили в спину и он умер по пути в больницу в карете скорой помощи. Однако 30 мая, во второй половине дня, на брифинге силовиков появился "погибший" журналист – оказалось, что Бабченко жив и это была спецоперация Службы безопасности Украины по инсценировке его гибели, чтобы предотвратить настоящее покушение и поймать российского заказчика и исполнителя.

Позже стало известно о задержании организатора покушения – им оказался 50-летний юрист Борис Герман. Также спецслужба выяснила, сколько российские спецслужбы заплатили за покушение на журналиста.

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