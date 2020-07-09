Россия официально внесла Бабченко в список террористов

Российские власти включили сбежавшего в Украину, а в прошлом году переехавшего жить в Израиль, журналиста и критика кремлевского режима Аркадия Бабченко в список людей, причастных к экстремизму или терроризму.
Об этом сообщили в Федеральной службе по финансовому мониторингу РФ, на сайте которой опубликован "Список организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму".
При этом об уголовном преследовании мужчины в РФ не сообщалось.
Сам Бабченко уже отреагировал на это иронической публикацией в Facebook, сообщив о запрете пользоваться Яндекс-картой и объявив о сборе средств.
Напомним, что Аркадий Бабченко, на тот момент российский журналист и писатель, в 2017 году переехал в Украину из России.
А 29 мая 2018 года стало известно о покушении, которое было совершено на него у входа в его квартиру. Позже появилось сообщение, что его застрелили в спину и он умер по пути в больницу в карете скорой помощи. Однако 30 мая, во второй половине дня, на брифинге силовиков появился "погибший" журналист – оказалось, что Бабченко жив и это была спецоперация Службы безопасности Украины по инсценировке его гибели, чтобы предотвратить настоящее покушение и поймать российского заказчика и исполнителя.
Позже стало известно о задержании организатора покушения – им оказался 50-летний юрист Борис Герман. Также спецслужба выяснила, сколько российские спецслужбы заплатили за покушение на журналиста.
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