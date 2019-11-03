Журналист Аркадий Бабченко покинул Украину: стали известны детали

Аркадий Бабченко / Фото: AFP

Российский журналист Аркадий Бабченко, убийство которого ранее инсценировали украинские спецслужбы, сообщил, что покинул Украину. Об этом он написал в Facebook.

"Если Украина выберет "кандидата Х" – я сейчас без персоналий, я про общую тенденцию в стране, – я на следующий же день начинаю запуск процесса "я сваливаю". Ровно полгода назад написано. Вот ровно, почти день в день. Я сказал. Я сделал", - написал он.

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Как известно, вечером 29 мая 2018 года на Бабченко якобы было совершено нападение прямо у входа в его квартиру. Позже появилось сообщение, что его застрелили в спину и он умер по пути в больницу в карете скорой помощи. Однако 30 мая, во второй половине дня, на брифинге силовиков появился "погибший" журналист – оказалось, что Бабченко жив и это была спецоперация Службы безопасности Украины по инсценировке его гибели, чтобы поймать российского заказчика покушения и исполнителя – бывшего бойца АТО.

На тот момент глава СБУ Василий Грицак рассказывал о задержании организатора покушения на Бабченко в Киеве. Им оказался Борис Герман. Также спецслужба выяснила, сколько российские спецслужбы заплатили за покушение на журналиста.

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