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Россия опять грозится уйти из ПАСЕ: что произошло

27 января, 15:18

У российской делегации истерика из-за предложения пересмотреть ее полномочия

Зал заседаний ПАСЕ

Зал заседаний ПАСЕ / Фото: AFP

Российская делегация, которая ранее разразилась истерикой из-за создания в Парламентской ассамблее Совета Европы проукраинской группы "Балтик+", угрожает, что покинет зимнюю сессию ПАСЕ в случае, если ее полномочия в ассамблее будут ущемлены. Об этом заявил журналистам глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Я надеюсь, что здравомыслящее большинство не будет такие решения принимать. Но если примут, мы уедем", – предупредил Толстой.

Ранее сообщалось, что на открытии зимней сессии ПАСЕ были оспорены полномочия делегации РФ. Среди причин – отказ России выполнять резолюции ПАСЕ, а также участие в российской делегации "депутатов" из оккупированного Россией Крыма.

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Решение насчет участия России в ПАСЕ будет принято на основании доклада, который подготовит комитет по мониторингу.

Как известно, после начала агрессии России против Украины в 2014 году против российской делегации в ПАСЕ были введены санкции – ее полномочия были ограничены. В ответ россияне отказались участвовать в сессиях ПАСЕ и платить членские взносы.

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Напомним, 25 июня на заседании ПАСЕ 118 голосами было принято решение разрешить делегации РФ вернуться в сессионный зал ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса. В ответ на такое решение украинская делегация покинула летнюю сессию ПАСЕ.

Кроме того, по этой же причине украинские делегаты отказались участвовать в осенней части сессии ПАСЕ и в торжественных мероприятиях по поводу 70-летия Совета Европы.

Позже Верховная Рада проголосовала за участие украинской делегации в работе ежегодной сессии ПАСЕ 2020 года.

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Россия Совет Европы ПАСЕ

Источник: ТАСС

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