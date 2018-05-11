Россия отреагировала на переговоры лидеров Германии, Франции и Украины

Сегодня, 12:12

В Москве надеются, что им сообщат результаты переговоров глав трех стран из нормандского формата

Кремль. Фото: pixabay.com
Кремль. Фото: pixabay.com

Москва рассчитывает, что партнеры по нормандскому формату проинформируют Россию об итогах переговоров лидеров Германии, Франции и Украины, состоявшихся накануне в немецком городе Ахен. Об этом заявил 11 мая статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин, передает ТАСС.

"Надеемся, что наши партнеры проинформируют нас об итогах этой беседы, ведь это одно из правил партнерства, когда люди рассказывают о результате подобного рода встреч. Страны вольны собираться в тех форматах, которые считают полезными. Поэтому мы не вправе возражать, но рассчитываем, что все это будет транспарентным для нас", – заявил дипломат.

Как сообщалось, глава МИД РФ Сергей Лавров озвучил позицию России по переговорам в "нормандском формате". Российский дипломат назвал главные цели будущей возможной встречи "нормандской четверки".

Напомним, последний раз "нормандская четверка" общалась в конце марта в телефонном режиме. Было обнародовано новое заявление по Донбассу. В частности, лидера стран договорились о "пасхальном" перемирии на востоке Украины, которое, несмотря на согласие Путина, так и не было выполнено и нарушается по сей день.
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