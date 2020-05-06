Россия поднялась на пятое место в мире по числу зараженных COVID-19

За сутки в стране подтвердили более 10 тысяч новых случаев заражения

Коронавирус охватывает Россию, в стране за прошедшие сутки зафиксировано 10 559 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус. Оперштаб Москвы".

"За последние сутки в России выявлено 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 40,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 86 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 1462 человека", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что 5858 новых случаев зарегистрировано в Москве. В целом, на столицу России приходится половина всех инфицированных в стране. Там действует карантин под названием "режим самоизоляции". Все люди с симптомами COVID-19 должны три раза в день делать селфи, чтобы подтвердить, что они дома. За нарушения самозоляции предусмотрен штраф.

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Всего, как сообщается, на сегодняшний день в России зарегистрировано 165 929 случаев COVID-19 в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 537 летальных исходов, выздоровели 21 327 человек.

По подсчетам ТАСС, Россия в среду, 6 мая, обошла Германию и заняла пятое место в мире по числу официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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Так, в Германии, по сведениям института имени Роберта Коха на утро среды, подтверждено 164 807 случаев (накануне сообщалось о 163 860).

На седьмом месте остается Франция, где, по данным властей, в стране 132 967 инфицированных.

При этом в статистике, которую приводит AFP, учитываются и другие случаи, которые не входят в сводки властей. Согласно информации агентства, в республике с начала вспышки зарегистрирован 170 551 заразившийся.

Ранее сообщалось, что у главы правительства России Михаила Мишустина обнаружили коронавирус, российскому премьеру пришлось уйти на самоизоляцию.

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