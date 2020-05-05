Коронавирус охватывает Россию: страна снова поднялась в рейтинге зараженных

Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva

Россия продолжает бить антирекорды по коронавирусу в Европе. Так, РФ вышла на шестое место по количеству зараженных и на 10-е место по смертности, обогнав Ирландию. Об этом свидетельствуют данные американского Центра системных наук и инженерии (CSSE) при Университете Джонса Хопкинса.

По состоянию на 5 мая в России коронавирусом заразились 155 370 человек за все время эпидемии, зафиксирован 1451 случай смерти. Также известно, что 19 865 пациентов вылечились от COVID-19. Ныне в стране заражены 134 054 человека.

А в Беларуси количество зараженных уже в полтора раза больше, чем в Украине. И это при том, что население Беларуси намного меньше. Так, в Беларуси число пациентов с коронавирусом уже достигло 18 350, а в Украине – 12 697. Зафиксирован 1451 летальный исход, а вылечились 19 865 человек.

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Напомним, в Москве за последние сутки, 4 мая, зафиксировано 5714 новых случаев заболевания COVID-19. Всего в столице заразились 80 115 человек, суточный рост составил 7,7%. Также известно, что около 90% новых зараженных – люди младше 65 лет.

Также мы писали, что бывший советник Путина, российский экономист, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов рассказывал, что осенью 2019-го Кремль скрывал, что в России эпидемия. На совещании с чиновниками Путин обсуждал эту беду, но россиян решил не предупреждать.

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