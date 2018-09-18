Виноват Израиль: в Минобороны России назвали причину крушения Ил-20 в Сирии

Четыре F-16 военно-воздушных сил Израиля нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по сирийским объектам в районе города Латакия

Российский военный самолет Ил-20 был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии, так как российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля. Об этом сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200", - сказал генерал.

Конашенков уточнил, что 17 сентября около 22:00 четыре F-16 военно-воздушных сил Израиля нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по сирийским объектам в районе города Латакия. Заход на цели осуществлялся на малой высоте со стороны Средиземного моря.

По словам генерала, израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов, находящихся в этом районе. "

Бомбометание выполнялось недалеко от места нахождения французского фрегата "Оверн" (Auvergne) и в непосредственной близости от заходившего на посадку самолета Ил-20 ВКС России", - сказал Конашенков.

Официальный представитель российского военного ведомства отметил, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км". "Тем не менее, они преднамеренно пошли на эту провокацию", - сказал он.

Конашенков также отметил, что о планируемой операции Израиль командование российской группировки войск в Сирии не предупреждал. "По "горячей линии" уведомление поступило менее чем за одну минуту до удара, что не позволило вывести российский самолет в безопасную зону", – добавил он.

США отрицают свою причастность к крушению российского Ил-20 в Сирии.