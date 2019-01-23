Россия потребовала от Израиля прекратить обстрелы Сирии
Практика произвольного нанесения силовых ударов должна быть исключена, заявили в МИД РФ
Россия требует, чтобы Израиль прекратил произвольные обстрелы Сирии. Об этом на брифинге в среду заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Практика произвольного нанесения силовых ударов по территории суверенного государства, в данном случае речь идет о Сирии, должна быть исключена", - сказала дипломат.
Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль действует в Сирии против Иранаи сирийских сил, содействующих иранской агрессии.
"Любому, кто нанесет нам вред, мы нанесем вред, любой, кто будет угрожать нам уничтожением, будет нести за это полную ответственность", – заявил Нетаньяху.
Ранее сообщалось, что недавняя атака Израиля пришлась по позициям иранских сил "Аль-Кудс" в Сирии. В то же время, израильские СМИ пишут об уничтожении поставленного войскам Башара Асада Россией зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцырь-С1".
Напомним, что удары по иранским объектам в Сирии в ночь на понедельник стали ответом на запуск ракеты класса "земля – земля" по израильской территории.
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