Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,9
31,67
УКР
Главная   Мировые новости   Россия

Россия потребовала от Израиля прекратить обстрелы Сирии

Сегодня, 14:50

Практика произвольного нанесения силовых ударов должна быть исключена, заявили в МИД РФ

Фото: AFP
Россия потребовала от Израиля прекратить обстрелы Сирии //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/861/bec/5c4861bec685f.jpg //smm0.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/861/bec/5c4861bec685f.jpg Россия Практика произвольного нанесения силовых ударов должна быть исключена, заявили в МИД РФ

Россия требует, чтобы Израиль прекратил произвольные обстрелы Сирии. Об этом на брифинге в среду заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Практика произвольного нанесения силовых ударов по территории суверенного государства, в данном случае речь идет о Сирии, должна быть исключена", - сказала дипломат.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль действует в Сирии против Иранаи сирийских сил, содействующих иранской агрессии.

"Любому, кто нанесет нам вред, мы нанесем вред, любой, кто будет угрожать нам уничтожением, будет нести за это полную ответственность", – заявил Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что недавняя атака Израиля пришлась по позициям иранских сил "Аль-Кудс" в Сирии. В то же время, израильские СМИ пишут об уничтожении поставленного войскам Башара Асада Россией зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцырь-С1".

Напомним, что удары по иранским объектам в Сирии в ночь на понедельник стали ответом на запуск ракеты класса "земля – земля" по израильской территории.

Россия, Израиль, Сирия, захарова

Вы сейчас просматриваете новость " Россия потребовала от Израиля прекратить обстрелы Сирии". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сирия пригрозила ударить по аэропорту Тель-Авива

Сегодня, 03:49

Дамаск намерен ответить на атаки Израиля, если Совбез ООН не примет меры для их прекращения

ВВС Израиля нанесли удар по сектору Газа

Сегодня, 02:32

Израильские ВВС атаковали террористические объекты

Минобороны может отправить украинских военных на обучение в Израиль

Вчера, 22:21

Глава украинского оборонного ведомства ознакомился с особенностями подготовки спецназовцев

Соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем сделает жизнь людей лучше – Порошенко

Вчера, 00:58

Президент отметил, что Украина изучила опыт Израиля не только в экономической сфере, но и в военной

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы