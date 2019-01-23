Россия потребовала от Израиля прекратить обстрелы Сирии

Практика произвольного нанесения силовых ударов должна быть исключена, заявили в МИД РФ

Фото: AFP

Россия потребовала от Израиля прекратить обстрелы Сирии //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/861/bec/5c4861bec685f.jpg //smm0.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/861/bec/5c4861bec685f.jpg 2019-01-23T14:50:00+02:00 Россия Практика произвольного нанесения силовых ударов должна быть исключена, заявили в МИД РФ

Россия требует, чтобы Израиль прекратил произвольные обстрелы Сирии. Об этом на брифинге в среду заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Практика произвольного нанесения силовых ударов по территории суверенного государства, в данном случае речь идет о Сирии, должна быть исключена", - сказала дипломат.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль действует в Сирии против Иранаи сирийских сил, содействующих иранской агрессии.

"Любому, кто нанесет нам вред, мы нанесем вред, любой, кто будет угрожать нам уничтожением, будет нести за это полную ответственность", – заявил Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что недавняя атака Израиля пришлась по позициям иранских сил "Аль-Кудс" в Сирии. В то же время, израильские СМИ пишут об уничтожении поставленного войскам Башара Асада Россией зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцырь-С1".

Напомним, что удары по иранским объектам в Сирии в ночь на понедельник стали ответом на запуск ракеты класса "земля – земля" по израильской территории.

Вы сейчас просматриваете новость " Россия потребовала от Израиля прекратить обстрелы Сирии". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...