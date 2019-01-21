Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,98
31,9
УКР
Главная   Мировые новости   Другие страны

Ракетный удар Израиля по Сирии: Нетаньяху сделал жесткое предупреждение

Сегодня, 14:59

Израиль не позволит Ирану закрепиться в Сирии и будет отвечать на любую агрессию

Фото: AFP
Ракетный удар Израиля по Сирии: Нетаньяху сделал жесткое предупреждение //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5c0/f39/5c45c0f3918ff.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5c0/f39/5c45c0f3918ff.jpg Другие страны Израиль не позволит Ирану закрепиться в Сирии и будет отвечать на любую агрессию

Израиль действует в Сирии против Ирана и сирийских сил, содействующих иранской агрессии. С таким заявлением выступил в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на церемонии открытия международного аэропорта "Рамон" близ города Эйлат на юге еврейского государства.

"Мы действуем против Ирана и против сирийских сил, которые содействуют иранской агрессии", - сказал израильский премьер.

"Любому, кто нанесет нам вред, мы нанесем вред, любой, кто будет угрожать нам уничтожением, будет нести за это полную ответственность", - заявил Нетаньяху, чьи высказывания распространила израильская правительственная пресс-служба.

"Прошлой ночью ВВС Израиля нанесли сильный удар по иранским целям в Сирии после того, как Иран запустил оттуда (из Сирии – Ред.) ракету по нашей территории, – продолжил премьер. - Мы не будем игнорировать такие акты агрессии, сопровождающие попытки Ирана закрепиться в военном отношении в Сирии, особенно – учитывая открытые заявления Ирана о его намерениях по уничтожению Израиля".

Ранее сообщалось, что ночная атака Израиля пришлась по позициям иранских сил "Аль-Кудс" в Сирии.

"Мы атаковали склады оружия, разведывательные и учебные объекты. В центре атаки был – склад оружия в международном аэропорту Дамаска", – сообщили израильские военные.

В то же время, израильские СМИ пишут об уничтожении поставленного войскам Башара Асада Россией зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцырь-С1".

Напомним, что удары по иранским объектам в Сирии в ночь на понедельник стали ответом на запуск ракеты класса "земля – земля" по израильской территории накануне.

Израиль, Иран, Сирия, Нетаньяху

Вы сейчас просматриваете новость " Ракетный удар Израиля по Сирии: Нетаньяху сделал жесткое предупреждение". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сотрудничество на взаимных интересах: что принесет Соглашение о ЗСТ между Украиной и Израилем

Сегодня, 14:12

В Украине Израиль может масштабировать свое передовое производство

Армия Израиля в Сирии разгромила хваленый российский комплекс "Панцырь-С1": появилось видео

Сегодня, 12:36

Подтверждена гибель четырех сирийских военных, а израильские СМИ пишут об уничтожении российского ЗРПК "Панцырь"

Порошенко встретился с президентом Израиля: стали известны подробности переговоров

Сегодня, 12:23

Глава государства пригласил Рувена Ривлина посетить Украину с визитом

Визит Порошенко в Израиль: запланировано подписание важного соглашения

Сегодня, 09:18

Глава украинского государства проведет встречи с руководством Израиля и патриархом Иерусалимским Теофилом III

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы