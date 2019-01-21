Ракетный удар Израиля по Сирии: Нетаньяху сделал жесткое предупреждение
Израиль не позволит Ирану закрепиться в Сирии и будет отвечать на любую агрессию
Израиль действует в Сирии против Ирана и сирийских сил, содействующих иранской агрессии. С таким заявлением выступил в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на церемонии открытия международного аэропорта "Рамон" близ города Эйлат на юге еврейского государства.
"Мы действуем против Ирана и против сирийских сил, которые содействуют иранской агрессии", - сказал израильский премьер.
"Любому, кто нанесет нам вред, мы нанесем вред, любой, кто будет угрожать нам уничтожением, будет нести за это полную ответственность", - заявил Нетаньяху, чьи высказывания распространила израильская правительственная пресс-служба.
"Прошлой ночью ВВС Израиля нанесли сильный удар по иранским целям в Сирии после того, как Иран запустил оттуда (из Сирии – Ред.) ракету по нашей территории, – продолжил премьер. - Мы не будем игнорировать такие акты агрессии, сопровождающие попытки Ирана закрепиться в военном отношении в Сирии, особенно – учитывая открытые заявления Ирана о его намерениях по уничтожению Израиля".
Ранее сообщалось, что ночная атака Израиля пришлась по позициям иранских сил "Аль-Кудс" в Сирии.
"Мы атаковали склады оружия, разведывательные и учебные объекты. В центре атаки был – склад оружия в международном аэропорту Дамаска", – сообщили израильские военные.
В то же время, израильские СМИ пишут об уничтожении поставленного войскам Башара Асада Россией зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцырь-С1".
Напомним, что удары по иранским объектам в Сирии в ночь на понедельник стали ответом на запуск ракеты класса "земля – земля" по израильской территории накануне.
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