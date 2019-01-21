Ракетный удар Израиля по Сирии: Нетаньяху сделал жесткое предупреждение

Израиль не позволит Ирану закрепиться в Сирии и будет отвечать на любую агрессию

Фото: AFP

Ракетный удар Израиля по Сирии: Нетаньяху сделал жесткое предупреждение //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5c0/f39/5c45c0f3918ff.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5c0/f39/5c45c0f3918ff.jpg 2019-01-21T14:59:00+02:00 Другие страны Израиль не позволит Ирану закрепиться в Сирии и будет отвечать на любую агрессию

Израиль действует в Сирии против Ирана и сирийских сил, содействующих иранской агрессии. С таким заявлением выступил в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на церемонии открытия международного аэропорта "Рамон" близ города Эйлат на юге еврейского государства.

"Мы действуем против Ирана и против сирийских сил, которые содействуют иранской агрессии", - сказал израильский премьер.

"Любому, кто нанесет нам вред, мы нанесем вред, любой, кто будет угрожать нам уничтожением, будет нести за это полную ответственность", - заявил Нетаньяху, чьи высказывания распространила израильская правительственная пресс-служба.

"Прошлой ночью ВВС Израиля нанесли сильный удар по иранским целям в Сирии после того, как Иран запустил оттуда (из Сирии – Ред.) ракету по нашей территории, – продолжил премьер. - Мы не будем игнорировать такие акты агрессии, сопровождающие попытки Ирана закрепиться в военном отношении в Сирии, особенно – учитывая открытые заявления Ирана о его намерениях по уничтожению Израиля".

Ранее сообщалось, что ночная атака Израиля пришлась по позициям иранских сил "Аль-Кудс" в Сирии.

"Мы атаковали склады оружия, разведывательные и учебные объекты. В центре атаки был – склад оружия в международном аэропорту Дамаска", – сообщили израильские военные.

В то же время, израильские СМИ пишут об уничтожении поставленного войскам Башара Асада Россией зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцырь-С1".

Напомним, что удары по иранским объектам в Сирии в ночь на понедельник стали ответом на запуск ракеты класса "земля – земля" по израильской территории накануне.

Вы сейчас просматриваете новость " Ракетный удар Израиля по Сирии: Нетаньяху сделал жесткое предупреждение". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...