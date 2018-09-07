Россия предупредила США, что американские военные могут попасть под удар в Сирии

Речь идет о безопасности американских военных на базе Эт-Танфа в провинции Хомс

На прошлой неделе Россия дважды предупреждала США о том, что его силы вместе с войсками сирийского диктатора Башара Асада готовы атаковать район в Сирии, где находятся десятки американских войск. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских официальных лиц.

Это заставило США предупредить Москву, чтобы она не оспаривала военное присутствие США.

В частности, речь идет о безопасности американских военных на базе Эт-Танфа в провинции Хомс.

"Мы, безусловно, рекомендовали им держаться подальше от Эт-Танфа. Мы готовы к действиям в ответ", - заявил источник в американском оборонном ведомстве.

Как сообщалось, российская авиация нанесла 20 ударов по позициям повстанцев в Идлибе. В бомбардировках принимали участие три самолета. Они вылетели с расположенной в провинции Латакия авиабазы "Хмеймим"

Ссылаясь на местные источники, турецкое агентство Anadolu пишет, что российские самолеты бомбили не только позиции сирийской оппозиции, но и жилые кварталы. В результате авиаударов погибли и были ранены не менее трех десятков человек.

В частности, авиаудары были нанесены в нескольких районах на западе Идлиба и районе Зейзун на севере провинции Хама.

Портал Al-Masdar News утверждает, что было нанесено около 50 ударов, что делает данную бомбардировку российских ВКС самой массированной с начала года.

В Министерстве обороны РФ эту информацию пока никак не комментировали.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп предостерег от безрассудной атаки на Идлиб.