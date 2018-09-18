Россия пригрозила Израилю за сбитый Ил-20

В Москве утверждают, что в результате действий израильских военных погибли 15 российских военнослужащих

РФ расценила действия Израиля, из-за которых был сбит российский военный самолет Ил-20 как враждебные и оставляет за собой право на ответные действия. Об этом во вторник сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Расцениваем данные провокационные действия Израиля как враждебные. В результате безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих. Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства", - заявил он.

"Мы оставляем за собой право на адекватные ответные действия", - добавил он.

Ранее Конашенков заявил, что российский военный самолет Ил-20 был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии, так как российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля.

Конашенков также отметил, что о планируемой операции Израиль командование российской группировки войск в Сирии не предупреждал. "По "горячей линии" уведомление поступило менее чем за одну минуту до удара, что не позволило вывести российский самолет в безопасную зону", – добавил он.

Отметим, США отрицают свою причастность к крушению российского Ил-20 в Сирии.