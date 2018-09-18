США отрицают свою причастность к крушению российского Ил-20 в Сирии

В Пентагоне уверяют, что самолет с 14 военными на борту был сбит не их американской ракетой

Американские военные непричастны к исчезновению российского самолета Ил-20 с 14 военнослужащими на борту в сирийской провинции Латакии.

Как передает телеканал CNN, ссылаясь на неуказанного представителя американского Минобороны, ракетный удар наносили не вооруженные силы США.

Кем именно был нанесен удар по сирийской территории, в Пентагоне сказать отказались.

Напомним, что ранее стало известно о том, что Ил-20 пропал с радаров, возвращаясь на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.

По одной из версий его по ошибке могли сбить сирийские военные. Четыре израильских самолета F-16 нанесли ракетные удары по целям в прибрежной зоне Латакия, контролируемой силами Асада и российскими военными. Сирийцы ответили широкомасштабным зенитным огнем и поразили российский самолет.

Ранее к причастности к крушению обвинили Францию – российские радиолокационные средства контроля воздушного пространства зафиксировали пуски ракет с находившегося в данном районе французского фрегата Auvergne. Но в Париже заявили, что не вели ракетные обстрелы Латакии.