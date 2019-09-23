Россия профинансирует модернизацию войск Абхазии: Путин подписал указ

В 2008 году российские войска оккупировали Абхазию и теперь взялись за ее армию

/ Фото: AFP

Россия поможет модернизировать армию оккупированной Абхазии, выделив на эти цели необходимое финансирование. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Отмечается, что соответствующее соглашение между Москвой и Абхазией будет подписано после переговоров дипломатов и военных.

"Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Республики Абхазия", – говорится в документе.

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Напомним, вооруженный конфликт в Южной Осетии (известный как "пятидневная война") произошел 8-12 августа 2008 года, по результатам которого в результате российского вмешательства Грузия потеряла контроль над Абхазией и Южной Осетией. Сами республики после поражения грузинских войск заявили о своей независимости, которая была признана Россией, Венесуэлой, Никарагуа и Науру. Как сообщали новости "Сегодня", ранее США призвали Россию вывести войска из Абхазии и Южной Осетии.

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В свою очередь в ЕС в 2018 году по случаю десятилетия с начала российско-грузинской войны сделали заявление. Европа оказывает поддержку Грузии, помогает с реформами, в то время как оккупированные Абхазия и Южная Осетия "умирают" в российской оккупации.

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