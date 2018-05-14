Россия проиграла по всем фронтам: Пионтковский указал на главные провалы Путина

Кремль пережил ряд позорных событий в Сирии и оказалось, что ответить ничем не может, отметил Пионтковский

Президент РФ Владимир Путин потерпел ряд сокрушительных поражений на международной арене – россияне провалились и СКНДР, и в Сирии, и в Украине.

Об этом рассказал в интервью "Апострофу" российский политолог Андрей Пионтковский.

По его словам, заявления Путина на инаугурации о возрождении России выглядели нелепо на фоне оглушительных внешнеполитических поражений. Первое из них – ситуация с КНДР.

"Как только Путина выбросили из переговоров по Корее, Трамп (президент США – ред.) и китайский лидер Си Цзиньпин быстро договорились об устраивающем обоих решении, и неожиданно страшный Ким (Ким Чен Ын, глава КНДР – ред.) оказался шелковым мальчиком. Ясное дело, что Корея полностью зависит от Китая, который, в отличие от Путина, не заинтересован в ядерной Корее. А у Путина были очень большие расчеты на ядерный офшор. Помните, он бегал и по всему миру кричал, что в КНДР траву будут есть, но никогда не откажутся от ядерного оружия", – сказал Пионтковский.

Также он напомнил о поражении путина в Сирии, где досталось россиянам сначала от американцев, а потом огорчил Москву Израиль ракетным ударом по иранским военным, в том числе уничтожив российский "Панцирь".

"Известна удивительная серия позорных для Кремля событий в Сирии. То американцы разбомбят сирийские базы. То они уничтожат 200 российских наемников, а Москва не то что не протестует, а даже и не пикнет. А теперь "израильская военщина" стала ежедневно бомбить иранские базы, склады, подразделения, а заодно и всю сирийскую противовоздушную оборону. Я уж не знаю, как теперь Москва все это объясняет: то ли кривизной Земли, то ли тем, что все эти объекты не в зоне нашей видимости. А (премьер-министр Израиля Биньямин) Нетаньяху гордо с георгиевской ленточкой прогуливается по Красной площади, присутствует на Параде Победы. На глазах Москвы уничтожается в Сирии ее так называемый союзник – Корпус исламских стражей революции", – объяснил российский политолог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Трамп: В Сирии между войсками США и России была очень жесткая схватка

Говоря об Украине Пионтковский напомнил о поставленных недавно Javelin и несбывшихся угрозах Москвы.

"А сколько раз Москва угрожала и предупреждала. Например, близкий Кремлю Дмитрий Тренин (российский политолог, директор Московского центра Карнеги – ред.) намекал, что русские будут использовать ядерное оружие, если Украина получит современное вооружение. То есть в России наступила череда очень серьезных внешнеполитических провалов. Путин долго занимался своими понтами, а теперь пришло время ответить за базар. А отвечать то совершенно нечем", – подчеркнул он.

Эксперт добавил, что провал планов по т.н. "Новороссии" в Украине стал толчком к дальнейшим поражениям Путина, поэтому он и полез в Сирию, чтобы отвлечь внимание от фиаско в Украине.

Ранее военный эксперт Олег Жданов рассказывал, что больше всего Путин боится поражения в Сирии, так как в противном случае это обернется катастрофой для России. По его словам, Сирию Путину контролировать намного легче, чем Украину.