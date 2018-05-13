"Спасибо за благородный жест": Трамп поблагодарил КНДР

Сегодня, 00:54

Президент США приветствовал решение закрыть ядерный полигон

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп поприветствовал решение властей КНДР закрыть ядерный полигон. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

"Северная Корея объявила о том, что ликвидирует ядерный полигон в этом месяце в преддверии большого саммита [Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, который пройдет] 12 июня. Спасибо, очень умный и благородный жест!" – написал он.

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Напомним, лидер КНДР заявил, что Пхеньян прекращает ядерные и ракетные испытания, а также закрывает ядерный полигон. Как заявил лидер страны Ким Чен Ын, "с 21 апреля Северная Корея прекращает ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет". По его словам, страна закроет ядерный полигон на севере страны, чтобы подтвердить обещание остановить испытания.

Напомним, не так давно стало известно, что переговоры между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом пройдут 12 июня в Сингапуре.

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и американский лидер Дональд Трамп в телефонном разговоре договорились поддерживать давление на КНДР с целью денуклеаризации страны.
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