Россия против прихода Гуайдо к власти в Венесуэле: Путин назвал причину

Президент РФ сказал, почему поддерживает режим Николаса Мадуро

Хуан Гуайдо. Фото: AFP

Если в Венесуэле сменится власть и ее возглавит лидер оппозиции Хуан Гуайдо, это может привести к катастрофическим последствиям в мире.

Об этом на встрече с руководителями информагентств 6 июня заявил президент РФ Владимир Путин.

"Он симпатичный человек, я к нему нормально отношусь, нейтрально абсолютно, но если мы в практику введем такой способ прихода к власти — человек вышел на площадь, обратил свои глаза к небесам и перед господом объявил себя главой государства — это нормально ли? Нет! Тогда это хаос будет во всем мире", — считает Путин.

В то же время, он поддержал своего венесуэльского союзника – президента Боливарианской республики Николаса Мадуро.

"Кризис в Венесуэле должен быть решен венесуэльским народом. Находиться у власти господину Мадуро или не находиться — тоже должен решать сам народ Венесуэлы в ходе диалога, консультаций и взаимодействия между различными политическими силами", — сказал Путин.

По словам российского президента, роль международного сообщества должна сводиться к созданию условий для диалога внутриполитических сил Венесуэлы.

"Решение должно приниматься внутри страны, в данном случае Венесуэлы", — заключил он.

Напомним, ранее в этот же день Путин опроверг информацию о том, что Россия строит свои военные базы в Боливарианской республике.

Мы также писали об об общенациональной забастовке, которую в мае объявил Хуан Гуайдо в ответ на попытку "демонтажа национального парламента" властями.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Россия против прихода Гуайдо к власти в Венесуэле: Путин назвал причину". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"