Сделать стартовой
26,93
30,32
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

Россия против прихода Гуайдо к власти в Венесуэле: Путин назвал причину

6 июня, 17:05

Президент РФ сказал, почему поддерживает режим Николаса Мадуро

Хуан Гуайдо
Хуан Гуайдо. Фото: AFP

Если в Венесуэле сменится власть и ее возглавит лидер оппозиции Хуан Гуайдо, это может привести к катастрофическим последствиям в мире.

Об этом на встрече с руководителями информагентств 6 июня заявил президент РФ Владимир Путин.

"Он симпатичный человек, я к нему нормально отношусь, нейтрально абсолютно, но если мы в практику введем такой способ прихода к власти — человек вышел на площадь, обратил свои глаза к небесам и перед господом объявил себя главой государства — это нормально ли? Нет! Тогда это хаос будет во всем мире", — считает Путин.

В то же время, он поддержал своего венесуэльского союзника – президента Боливарианской республики Николаса Мадуро.

 "Кризис в Венесуэле должен быть решен венесуэльским народом. Находиться у власти господину Мадуро или не находиться — тоже должен решать сам народ Венесуэлы в ходе диалога, консультаций и взаимодействия между различными политическими силами", — сказал Путин.

По словам российского президента, роль международного сообщества должна сводиться к созданию условий для диалога внутриполитических сил Венесуэлы.

"Решение должно приниматься внутри страны, в данном случае Венесуэлы", — заключил он.

Напомним, ранее в этот же день Путин опроверг информацию о том, что Россия строит свои военные базы в Боливарианской республике.


Мы также писали об об общенациональной забастовке, которую в мае объявил Хуан Гуайдо в ответ на попытку "демонтажа национального парламента" властями.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, Венесуэла, Путин, Мадуро, Гуайдо

Вы сейчас просматриваете новость " Россия против прихода Гуайдо к власти в Венесуэле: Путин назвал причину". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Силовое решение кризиса в Венесуэле: Лавров сделал заявление

3 июня, 16:40

Москва неоднократно официально выступала против применения силы и других форм вмешательства во внутренние дела Венесуэлы

Оппозиция Венесуэлы не встретилась с правительством в Норвегии

18 мая, 01:09

Норвежцы встречались с представителями правительства и оппозиции Венесуэлы по отдельности, и по итогам этого процесса не было достигнуто никаких договоренностей.

США рассматривают все возможные варианты действий в Венесуэле — Пенс

21 мая, 02:55

США будут продолжать оказывать экономическое и дипломатическое давление на Венесуэлу

Представители Гуайдо встретились с сотрудниками Минобороны и Госдепа США

21 мая, 03:20

Гуайдо добивается прогресса в наращивании потенциала и международном сотрудничестве

Венесуэла продала золото на 570 миллионов долларов в обход санкций – СМИ

19 мая, 02:29

Кто именно стал покупателем золота неизвестно

Венесуэла не захотела отказываться от Visa и Mastercard

22 мая, 09:34

В Центробанке страны опровергли информацию о приостановке работы платежных систем

Пляжный снимок 13-летней Ким Кардашьян произвел фурор в Сети

Видеофакт: кит-убийца принес дайверу поесть

5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках

Певцов купил сыну и Ольге Дроздовой кнопочные телефоны

Удивительные свойства обычного дегтярного мыла

Как определить, натуральный мед или нет?

Тростью по лбу. Игорь Мосийчук подрался с Олегом Ляшко

Рынок электроэнергии с 1 июля. Что принял Кабмин 5 июня?

Голливудские звезды, которые знают русский язык

Отсутствие чернокожих актеров в Чернобыле вызвало возмущение

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Порошенко: Отмена блокады Донбасса приведет к отмене санкций против России

Сегодня, 17:02

Петр Порошенко отметил, что отмена экономической блокады оккупированного Донбасса повлечет отмену давления на Россию

Новый статус для Украины и больше оружия: что подготовил для нас Вашингтон

Вчера, 07:51

Статус главного союзника США значительно укрепит безопасность нашей страны

Убийство пятилетнего Кирилла: реакция жены подозреваемого

Вчера, 07:38

Мама погибшего малыша готовится к похоронам

"Ит из Зе…": украинский президент глазами Запада

4 июня, 11:03

Что писали о Зеленском западные СМИ

Импичмент по-президентски: какой законопроект Зеленский предложил Раде

4 июня, 07:00

У гаранта хотят закон вне очереди, а спикер критикует его предложения

Почему у пионеров в СССР были запрещены рукопожатия

Кому полезна баня, а для кого она под запретом?

В России ужаснулись тому, сколько украинцы тратят на еду
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь