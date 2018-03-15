Россия разрабатывает ответные меры на новые санкции США

По словам Рябкова, в Москве спокойно отнеслись к новым антироссийским санкциям США

В России заявили, что приступили к разработке ответных мер на новые американские санкции против граждан РФ, ранее заподозренных во вмешательстве в президентские выборы в США. Об этом в четверг, 15 марта, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По его словам, в Москве спокойно отнеслись к новым антироссийским санкциям США.

"Вся эта линия шита белыми нитками. Она "привязана" чисто к американским внутренним разборкам, она привязана, разумеется, к нашему календарю, связанному с избирательной кампанией", – отметил Рябков.

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Он также сообщил, что Россия приступила к разработке ответных мер на новые ограничения.

Ранее стало известно, что Минфин США расширил санкции против России, о которых ранее уже говорил глава американского ведомства Стивен Мнучин. В санкционный список внесены 19 физлиц и 5 юрлиц.

Ранее Минфин США опубликовал "кремлевский список" персон для новых санкций. Туда, в частности, вошли топ-бизнесмены из окружения президента Владимира Путина: Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Владимир Потанин, Михаил Фридман. Согласно докладу, направленному в Конгресс, в список вошли 96 крупных бизнесменов, имеющих состояние более 1 млрд долларов, а также 114 чиновников и глав госкомпаний.

Доклад был опубликован в рамках выполнения закона "О противодействии противникам США посредством санкций"