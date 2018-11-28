Россия усиливается в Азовском море, переброшен новый корабль – СМИ

Только на днях россияне устроили эскалацию на Азове, как уже начали усиливать там свое военное присутствие

После осуществления военных провокаций против украинских кораблей в Керченском проливе, Россия отправила туда на усиление еще один корабль. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что сегодня в акваторию Азовского моря из Черного был направлен военно-морской корабль, морской тральщик "Вице-адмирала Захарьин".

Отметим, что пару недель назад помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян заявлял, что Россия нацелила корабли возле Крыма на Азовское море. "Россия увеличила свое присутствие, но здесь скорее можно говорить о перегруппировке определенных морских сил для возможных действий на Азовском море, то есть перенацеливание кораблей, находящихся возле временно аннексированного полуострова, на новый плацдарм, которым является Азовское море".

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" на Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – 23 моряка оказались в заложниках.

Вместе с тем украинская сторона инициировала внеочередное заседание Совбеза ООН по российской агрессии, а мировое сообщество в свою очередь резко осудило нападение россиян на украинские корабли.

Как рассказывали в СБУ, россияне напали на украинцев десятью кораблями, вертолетами и самолетами. В спецслужбе также указали, что один из российских штурмовиков использовал против украинских катеров две боевые неуправляемые ракеты. В результате были ранены члены экипажа.

Читайте подробней хронику событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море.