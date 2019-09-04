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Россия уже сама не справляется: Индия поможет Путину с вооружениями

4 сентября, 13:06

Москва и Нью-Дели подписали договор о военном сотрудничестве

Нарендра Моди и Владимир Путин. Фото: Alexander Nemenov/REUTERS

Нарендра Моди и Владимир Путин. Фото: Alexander Nemenov/REUTERS

Индия, которая ранее отказалась участвовать в совместной с Россией программе создания истребителя пятого поколения, согласилась на другой проект с Москвой.

Так, во время визита премьер-министра Индии Нарендры Моди на проходящий в российском Владивостоке V Восточный экономический форум правительства двух стран подписали соглашение совместном производстве запчастей и комплектующих для российской военной техники.

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Речь идет о "сотрудничестве в области совместного производства запасных частей, комплектующих изделий, агрегатов и другой продукции для вооружения и военной техники российского производства", говорится в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и индийского премьера Нарендры Моди.

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Напомним, что в марте на северо-западе Индии потерпел крушение истребитель Военно-воздушных сил Индии МиГ-21 российского производства. Самолет столкнулся в воздухе с птицей, после чего упал. Пилот успел катапультироваться и не пострадал. Истребитель совершал полет без боекомплекта.

Кроме того, еще ранее в Индии потерпел крушение другой истребитель, который местные Военно-воздушные силы купили у России - МиГ-27. Самолет рухнул неподалеку от города Джайсалмер, выполняя тренировочную миссию у Похранского гарнизона. Пилот при этом тоже успел катапультироваться.

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Россия Индия Путин сотрудничество военная техника российские войска Моди армия России

Источник: ТАСС

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