Россия уже сама не справляется: Индия поможет Путину с вооружениями

Нарендра Моди и Владимир Путин. Фото: Alexander Nemenov/REUTERS

Индия, которая ранее отказалась участвовать в совместной с Россией программе создания истребителя пятого поколения, согласилась на другой проект с Москвой.

Так, во время визита премьер-министра Индии Нарендры Моди на проходящий в российском Владивостоке V Восточный экономический форум правительства двух стран подписали соглашение совместном производстве запчастей и комплектующих для российской военной техники.

Реклама

Речь идет о "сотрудничестве в области совместного производства запасных частей, комплектующих изделий, агрегатов и другой продукции для вооружения и военной техники российского производства", говорится в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и индийского премьера Нарендры Моди.

В тренде В Минске пройдут переговоры контактной группы по Донбассу

Напомним, что в марте на северо-западе Индии потерпел крушение истребитель Военно-воздушных сил Индии МиГ-21 российского производства. Самолет столкнулся в воздухе с птицей, после чего упал. Пилот успел катапультироваться и не пострадал. Истребитель совершал полет без боекомплекта.

Кроме того, еще ранее в Индии потерпел крушение другой истребитель, который местные Военно-воздушные силы купили у России - МиГ-27. Самолет рухнул неподалеку от города Джайсалмер, выполняя тренировочную миссию у Похранского гарнизона. Пилот при этом тоже успел катапультироваться.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама