Россия ведет масштабную кампанию по влиянию в 13 странах Африки – СМИ

В процессе задействованы официальные военные советники и наемники ЧВК "Вагнер"

Фото: пресс-служба СБУ.

Россия заключает военные соглашения, налаживает отношения с лидерами и строит сеть агентов под прикрытием в 13 странах Африки. Операцию влияния, как свидетельствуют документы, возглавляет Евгений Пригожин, – близкий друг Путина. С Пригожиным связана и группа ЧВК "Вагнер", которая поставляет боевиков в Сирию и Украину. Об этом свидетельствуют документы, доступ к которым получило издание The Guardian.

Целью действий в Африке, как определено в документах, является противодействовать влиянию США, а также бывшей метрополии – Великобритании и Франции в регионе, сдерживать "прозападные восстания".

В документах перечисляются достижения российской "Компании" в Африке, среди которых отстранения от власти прозападных политиков в Центральноафриканской Республике, "усиление" там вооруженных сил, распространение информационного воздействия через газеты и радио.

На Мадагаскаре, говорится в документах, новый президент Андри Рахоелина выиграл выборы "при поддержке Компании". Россия "выпускала и распространяла самую большую газету острова с ежемесячным тиражом в 2 миллиона копий", – говорится в документах.

В Судане, россияне создали программу экономических и политических реформ с целью удержать у власти президента Омара аль-Башира, включающий план подавления оппозиции, использование ложных новостей для дискредитации оппозиции, увеличение расходов на издательство, чтобы уменьшить доступ оппозиции к прессе, сообщает The Guardian.

В одном из писем Пригожин жалуется, что президент Судана не следует всем советам российского советника и занимает "чрезвычайно осторожную позицию".

Но усилия России по созданию зон влияния в Африке не очень успешны. Россия проигрывает конкуренцию США и Франции за влияние на континенте. Америка имеет военные мощности, а Франция до сих пор активно взаимодействует со своими бывшими колониями. Кроме того, и Китай активно строит инфраструктуру в Африке и распространяет свое влияние через Институт Конфуция.

Напомним, ранее журналисты сообщили об усилении российского военного присутствия еще в одной африканской стране – Ливии.

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