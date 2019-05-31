Россия запустила один из самых мощных спутников
Телекоммуникационный сателлит Ямал-601 изготовили во Франции по заказу Москвы
С космодрома Байконур в России отправили ракету-носитель Протон-М, передают "Сегодня".
Менее чем сутки она доставит на геостационарную орбиту, а это 36 тыс. километров над землей, телекоммуникационный сателлит Ямал-601. Его изготовили во Франции по заказу Москвы.
Спутник будет покрывать территорию ЕС, запад России и частично Ближний Восток, Северную Африку и Юго-Восточную Азию.
Однако, стоит отметить, что после 2015 годаРоссия утратила лидерство в мире по количеству запусков ракет-носителей.
Как сообщил сотрудник российского Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева Игорь Биркин,
РФ сейчас заметно уступает Китаю и США.
Кроме того, отметил сотрудник ГКНПЦ, сейчас в мире разрабатывается 43 новых модели, которые, как предполагается, начнут летать в ближайшие три года.
При этом, украинские пусковые системы ракеты-носителя "Зенит" полностью отвечают всем мировым стандартам, и могли бы вновь запускаться с космодрома "Байконур", считает гендиректор государственного "Конструкторского бюро (КБ) "Южное" Александр Дегтярев.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Россия запустила один из самых мощных спутников". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Еще двум российским космическим ракетам угрожает авария
"Роскосмос" проверит еще две ракеты "Союз" на предмет дефектных датчиков