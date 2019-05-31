Россия запустила один из самых мощных спутников

Телекоммуникационный сателлит Ямал-601 изготовили во Франции по заказу Москвы

С космодрома Байконур в России отправили ракету-носитель Протон-М, передают "Сегодня".

Менее чем сутки она доставит на геостационарную орбиту, а это 36 тыс. километров над землей, телекоммуникационный сателлит Ямал-601. Его изготовили во Франции по заказу Москвы.

Спутник будет покрывать территорию ЕС, запад России и частично Ближний Восток, Северную Африку и Юго-Восточную Азию.

Однако, стоит отметить, что после 2015 годаРоссия утратила лидерство в мире по количеству запусков ракет-носителей.

Как сообщил сотрудник российского Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева Игорь Биркин,

РФ сейчас заметно уступает Китаю и США.

Кроме того, отметил сотрудник ГКНПЦ, сейчас в мире разрабатывается 43 новых модели, которые, как предполагается, начнут летать в ближайшие три года.

При этом, украинские пусковые системы ракеты-носителя "Зенит" полностью отвечают всем мировым стандартам, и могли бы вновь запускаться с космодрома "Байконур", считает гендиректор государственного "Конструкторского бюро (КБ) "Южное" Александр Дегтярев.

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