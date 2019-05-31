Сделать стартовой
26,87
29,92
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

Россия запустила один из самых мощных спутников

31 мая, 14:20

Телекоммуникационный сателлит Ямал-601 изготовили во Франции по заказу Москвы


С космодрома Байконур в России отправили ракету-носитель Протон-М, передают "Сегодня".

Менее чем сутки она доставит на геостационарную орбиту, а это 36 тыс. километров над землей, телекоммуникационный сателлит Ямал-601. Его изготовили во Франции по заказу Москвы.

Спутник будет покрывать территорию ЕС, запад России и частично Ближний Восток, Северную Африку и Юго-Восточную Азию.

Однако, стоит отметить, что после 2015 годаРоссия утратила лидерство в мире по количеству запусков ракет-носителей.

Как сообщил сотрудник российского Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева Игорь Биркин,

РФ сейчас заметно уступает Китаю и США.

Кроме того, отметил сотрудник ГКНПЦ, сейчас в мире разрабатывается 43 новых модели, которые, как предполагается, начнут летать в ближайшие три года. 

При этом, украинские пусковые системы ракеты-носителя "Зенит" полностью отвечают всем мировым стандартам, и могли бы вновь запускаться с космодрома "Байконур", считает гендиректор государственного "Конструкторского бюро (КБ) "Южное" Александр Дегтярев. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ракета, ракета-носитель, запуск, байконур

Вы сейчас просматриваете новость " Россия запустила один из самых мощных спутников". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще двум российским космическим ракетам угрожает авария

2 ноября 2018, 01:41

"Роскосмос" проверит еще две ракеты "Союз" на предмет дефектных датчиков

Украинский "Южмаш" выпустил основные конструкции для ракеты-носителя Antares

16 августа 2018, 14:05

Груз будет доставлен в американский штат Делавэр

5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь

Алиса Шмидт: как выглядит самая обворожительная спортсменка мира?

7 кухонных приборов, от которых давно пора избавиться

Недетский скандал: НАБУ завело дело на Матиоса и Луценко

Как увеличить урожай огурцов - 5 простых советов

"Почему я должна уйти? Никто не укажет мне, что делать"

"Барселона" предложит "Арсеналу" обмен футболистами

Отек ног: как эффективно решить эту проблему

Ларин спел прощальную песню уходящим чиновникам Порошенко

Леся Никитюк заговорила о рождении ребенка и переезде за границу

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Каких перемен ждать от первого месяца лета: подорожание загранпаспортов и проверки "прописки"

Сегодня, 07:19

Добавятся авиарейсы, заработают закон о языке и новые стройнормы

Почему начало охоты на "евробляхи" перенесли на День Независимости: эксперты рассказали

Вчера, 07:25

Рада внесла новые изменения в Налоговый кодекс

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

29 мая, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

29 мая, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

Прерванный полет: знаменитости, которые рано ушли из жизни

Кого унес 2019 год: 7 звезд, которых мы будем вспоминать

5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь