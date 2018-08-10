Россия защитила компании, которые сотрудничают с КНДР в обход санкций

Сегодня, 12:42

Вашингтон стремится сохранять максимальное давление в отношении Пхеньяна, считают в Москве

Совбез ООН. Фото: AFP
Совбез ООН. Фото: AFP

Россия заблокировала американскую заявку в Комитете СБ ООН 1718 о расширении санкций против КНДР. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Речь идет о введении международных санкций против одного физического и нескольких юридических лиц, включая российский коммерческий банк "Агросоюз", которые ведущих незаконную деятельность в нарушение действующего применительно к Северной Корее санкционного режима.

"Новые санкционные заходы США не только не способствуют оздоровлению атмосферы российско-американских отношений, но также идут вразрез с логикой разрядки напряженности вокруг КНДР. Очевидно, что Вашингтон стремится сохранять "максимальное давление" в отношении Пхеньяна как можно дольше, по сути, вплоть до "завершения процесса денуклеаризации". Подобная деструктивная для урегулирования проблем Корейского полуострова линия вызывает крайнее неприятие", – говорится в заявлении.

Ранее информационный портал "Вокс" (Vox) сообщил, что госсекретарь США Майкл Помпео в течение последних двух месяцев выдвигал властям КНДР конкретное предложение по денуклеаризации Корейского полуострова, в соответствии с которым Пхеньян передает от 60 до 70 процентов своих ядерных боеголовок США или другой третьей стороне, однако эти предложения были отвергнуты.

12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. Трамп и Ким Чен Ын по итогам переговоров подписали совместный документ. В нем Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а США обязались в ответ предоставить ему гарантии безопасности.
Россия, США, Совбез ООН, КНДР, северная корея
Источник:

"Сегодня"

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