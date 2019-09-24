Россиян не пустили на Генассамблею ООН: Госдума угрожает США ответом

Скандал с невыдачей виз российским делегатам может перейти в новое русло

Государственная Дума РФ / Фото: сайт Госдумы РФ

После того, как американские власти не выдали визы членам российской делегации на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, должна последовать жесткая реакция Москвы.

Об этом 24 сентября заявил вице-спикер Государственной Думы РФ Петр Толстой, обвинив США в нарушении взятых на себя международных обязательств.

"Я считаю, что это нарушение международных обязательств, которые США на себя взяли, когда подписали соглашение о размещении штаб-квартиры ООН. Ответные действия России должны быть максимально жесткими", — сказал российский депутат.

Реклама

Напомним, что ранее в этот день стало известно о том, что десять членов делегации России на Генассамблее, включая главу комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константина Косачева и семерых сотрудников МИД, не получили американские визы перед поездкой на ежегодное международное мероприятие.

В тренде Facebook удалил группу украинцев, поддерживавших Трампа

В то же время, в августе российские власти и сами отказались выдать визы трем членам Сената США, которые хотели посетить РФ.

Мы также писали, что еще ранее, в мае, МИД РФ обвинил США в "визовой блокаде" и предупредил о возможном прекращении регулярного авиасообщения между двумя странами, если ситуация с выдачей американских виз не улучшится.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама