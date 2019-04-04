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Россияне мечтают о "загнивающем Западе": каждый пятый хочет эмигрировать

Сегодня, 12:31

Свежий опрос побил все рекорды насчет стремления граждан России за границу

Фото: Pixabay
Россияне мечтают о "загнивающем Западе": каждый пятый хочет эмигрировать //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5ce/161/5ca5ce161a4a9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5ce/161/5ca5ce161a4a9.jpg Россия Свежий опрос побил все рекорды насчет стремления граждан России за границу

Количество российских граждан, которые желают покинуть родину ради заграницы, побило рекорд, о чем свидетельствует опрос компании Gallup.

Согласно опубликованным 4 апреля результатам социсследования, которое проводилось в прошлом году с июня по октябрь, на вопрос "Если бы у вас была возможность, вы бы хотели переехать на постоянное место жительства в другую страну?" утвердительно ответили 20% респондентов.

Это абсолютный максимум с 2007 года, когда такой опрос проводился впервые, а также на 3%, чем годом ранее. Меньше всего россиянам хотелось эмигрировать после незаконной аннексии Крыма в 2014 году (7%).

При этом 2 из 5 россиян хотели бы эмигрировать в ЕС (Германию (15%), Испанию (5%) либо Францию (4%)), США (12%), Японию (5%) или Канаду (5%).

В возрастной разбивке больше всего стремятся покинуть РФ граждане 15-49 лет – 44%, причем среди тех, кому от 30 до 45 лет, доля потенциальных эмигрантов составила 22%. В то же время, среди граждан в возрасте от 46 до 60 лет – 9%.

Стоит отметить, что этот показатель даже выше, чем опросы российских агентств. В частности, ранее в этом году "Левада-центра" сообщила, что о переезде в другую страну мечтают 16% российских граждан.

Также сообщалось, что количество россиян, которые считают, что сегодня страна движется по неверному пути, превысило число тех, кто придерживается противоположного мнения, следует из январского опроса.

Кроме того, мы писали, что россияне назвали своими главными врагами США и Украину, а террористическая организация "Исламское государство", оказалась в конце списка.

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Тег Россия, опрос, россияне, заграница, переезд, эмиграция

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Источник:

Интерфакс

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