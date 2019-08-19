Россияне вышли в Москве на пикеты в поддержку Украины

Активисты требовали прекратить оккупацию Крыма, репрессии против крымских татар и освободить узников Кремля

В центре Москвы прошла серия одиночных пикетов в поддержку деоккупации Крыма и узников Кремля и крымских татар.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Пикеты были организованы активисты инициативной группы "Стратегия-18". Они требовали освободить военнопленных украинских моряков, заключенных из "списка Сенцова" и прекратить репрессии в отношении коренного населения Крыма.

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"Не теряем надежды наладить диалог с жителями столицы о неизбежном возвращении Крыма. Наконец-то перестали бросаться с кулаками, узнав от нас, что придется возвращать Крым Украине, согласно закону, и, что важно, крымским татарам", – заявил российский активистка Вера Лаврешина.

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Она призвала создать в Крыму крымскотатарскую автономию, чтобы сохранить этот народ.

"Мы продолжаем флешмоб за тяжелобольных Эдема Бекирова, Павла Гриба, за освобождение украинских моряков и узников "списка Сенцова". Пока не добьемся своей цели. Слава Украине! Мы верим в победу!" – добавила Лаврешина.

По ее словам, после прошедших массовых протестов в Москве внимание правоохранителей к их акции было умеренным.

Напомним, что в прошлом октябре в Москве также состоялась акция протеста, участники которой требовали у режима Владимира Путина освободить украинских политзаключенных, в том числе и Сенцова, и обменять их на задержанных россиян на Донбассе.

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