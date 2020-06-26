Россияне живут в унижении и не хотят видеть Путина президентом – опрос

"Независимое Исследовательское Агентство", по заказу "Open Mind Foundation" провело эксклюзивный опрос, в котором россияне рассказали, чего они больше всего боятся и поддерживают ли политику Путина в отношении Украины. Многие российские социологи изначально боялись принимать в нем участие из-за возможных преследований и давления руководства.

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Результаты были показаны в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина".

Опрос проводился с 16 по 24 июня в России. В опросе участвовало 1600 человек. Генеральной совокупностью исследования стало население старше 18 лет. Это был телефонный опрос путем набора случайных номеров. 50% – стационарные номера, 50% – мобильные. Вероятность ошибки – 3%. Признаки: пол, возраст, тип проживания, федеральный округ проживания.

Стоит отметить, что 25 июня началось всенародное голосование в России по поправкам в Конституцию. Их около 200. Самая важная – прежние сроки Владимира Путина обнуляются и он может служить президентом РФ до 2036 года.

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Так, респондентам был задан вопрос: С какой эмоцией сегодня живет народ России.

С надеждой на завтрашний день живет 49,5% россиян. Страх перед завтрашним днем испытывает 27,3% российских граждан. Униженными из-за условий, в которых проживают, чувствуют более 23% опрошенных.

10,7% респондентов, которые выбрали надежду, как главную эмоцию, с которой они живут, считают, что руководство страны принимает правильные меры во время пандемии коронавируса. 8,6% надеются, что люди проголосуют за поправку в Конституцию, Путин надолго останется у власти и защитит Россию от хаоса. 7,4% убеждены, что Путин ведет страну в правильном направлении.

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8,9% россиян, испытывающих страх перед завтрашним днем, причиной этого называют падение доходов во время эпидемии коронавируса. 8,2% боятся, что народ молчаливо так и будет терпеть власть, которая действует только в своих интересах. 7,3% опасаются, что после голосования по поправкам в Конституцию Путин надолго останется у власти, что приведет к застою и диктатуре.

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Кроме того, почти 11% опрошенных унижает постоянное вранье властей. Более 10% – то, что в кризис Россия тратит миллионы на помощь другим странам, в то время, когда собственные граждане прозябают в нищете. 8,8% унижает коррупция чиновников, которые продолжают брать взятки даже во время эпидемии. А 7,7% опрошенных унижает покорность, с которой народ принимает подачки от властей и не борется за свои права.

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Также россияне рассказали, хотели бы они, чтобы Владимир Путин остался на посту президента России до 2036 года.

53,6% говорят "нет". Они не хотят видеть Путина президентом еще 16 лет. 20,4% сказали "да". Т.е каждый пятый россиянин считает, что Путин должен быть президентом до 2036 года. 26% – затруднились ответить.

Кроме того, респонденты оценили политику президента Путина по отношению к Украине. 30% опрошенных одобряют политику российского лидера, 31,6% – не одобряют, а 38,4% российских граждан затруднились ответить.

Среди россиян, которые поддержали политику своего президента по отношению к Украине – 64% – люди либеральных взглядов, 32% – идеологически неопределившиеся. И всего 4% – сторонники имперской идеологии.

Между тем, в России уже требуют возбудить уголовное дело против Путина. Российский оппозиционный политик Леонид Гозман называет проведение таких массовых мероприятий, как военный парад и голосование за изменения к Конституции по обнулению президентских сроков во время пандемии коронавируса, "приготовлениями к убийству" россиян.

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