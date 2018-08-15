Россиянин поджег квартиру и отправил фото пожара жене

До этого мужчина выгнал жену с двумя детьми из квартиры, и женщине пришлось переехать к родителям

В российской Тюмени к трем годам лишения свободы приговорен местный житель, умышленно спаливший свою квартиру, расположенную в доме на улице Избышева. Об этом сообщается на сайте местной прокуратуры.

39-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поджег зажигалкой штору на кухне, а затем диван. Фото и сообщение о пожаре он отправил супруге, с которой находился в процессе развода. До этого он выгнал жену с двумя детьми из квартиры, и женщине пришлось переехать к родителям.

Супруга сообщила о пожаре в полицию. В результате возгорания квартира оказалась выжженной и залитой водой. Кроме того, пострадали жилое помещение этажом ниже, где шел ремонт, и часть подъезда. Общий размер причиненного огнем ущерба составил свыше 600 тысяч рублей (около 9 тысяч долларов США).

В отношении мужчины, устроившего пожар, возбудили уголовное дело. По результатам его рассмотрения суд приговорил тюменца к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. С него также взыскали 614 тысяч рублей в счет возмещения ущерба (около 9 тысяч долларов США).

Напомним, в Харьковской области мужчина облил спиртным и поджег женщину.

Также мы писали, что в Хмельницком вынесли приговор мужчине, который сжег дом бывшей жены.

Ранее на Прикарпатье гражданин Турции, требуя свою "бывшую" вернуться к нему, взял женщину в заложники. Освобождать ее пришлось бойцам КОРДа.