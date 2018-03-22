Россиянин убил подругу и сварил ее сердце

До прибытия на место медиков подозреваемый пытался покончить с собой

В российском Красноярске 35-летний местный житель убил свою 27-летнюю девушку и сварил ее сердце. По информации СКР, тело жертвы и раненного преступника накануне нашли в квартире, расположенной на первом этаже многоквартирного жилого дома по ул. Энергетиков.

Согласно предварительной информации, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения и в ходе ссоры причинил множественные ножевые ранения своей подруге, из-за чего она скончалась. Затем он вскрыл грудную клетку погибшей и вытащил легкое и сердце, которое затем начал варить в кастрюле.

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"В 15:00 часов этого же дня он вызвал бригаду скорой медицинской помощи, до прибытия которой причинил себе ножевое ранение грудной клетки", – отметили в ведомстве.

Подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска. Его госпитализировали и сейчас медики оказывают ему помощь.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Другие подробности не сообщаются.

Ранее в России мужчина убил двух дочерей и покончил с собой.

А в Винницкой области мужчина убил жену совком.