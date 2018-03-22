Россиянин убил подругу и сварил ее сердце

Сегодня, 04:58

До прибытия на место медиков подозреваемый пытался покончить с собой

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В российском Красноярске 35-летний местный житель убил свою 27-летнюю девушку и сварил ее сердце. По информации СКР, тело жертвы и раненного преступника накануне нашли в квартире, расположенной на первом этаже многоквартирного жилого дома по ул. Энергетиков.

Согласно предварительной информации, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения и в ходе ссоры причинил множественные ножевые ранения своей подруге, из-за чего она скончалась. Затем он вскрыл грудную клетку погибшей и вытащил легкое и сердце, которое затем начал варить в кастрюле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"В 15:00 часов этого же дня он вызвал бригаду скорой медицинской помощи, до прибытия которой причинил себе ножевое ранение грудной клетки", – отметили в ведомстве.

Подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска. Его госпитализировали и сейчас медики оказывают ему помощь.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Другие подробности не сообщаются.

Ранее в России мужчина убил двух дочерей и покончил с собой.

А в Винницкой области мужчина убил жену совком.
убийство, россияне, нож, сердце, подозреваемый
Источник:

topnews.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Харьков

Фото: пресс-служба Нацполиции

До смерти забил стулом: харьковские копы раскрыли убийство

Вчера, 12:10

Парень пришел в гости к другу и убил его во время ссоры

Россия

Фото: facebook.com

"Я орала и царапалась": российская журналистка рассказала, как ее изнасиловал уборщик в отеле на Сейшелах

Вчера, 06:55

Женщина призналась, что уборщик был с ножом и грозился ее убить
Загрузка...

Происшествия

Подозреваемого нашли. Фото: "Киев Оперативный"

Жестокое убийство на Подоле в Киеве: полиция задержала подозреваемого

20 Марта, 12:39

Мужчины поссорились во время застолья

Запорожье

Фото: Отдел коммуникации полиции Запорожской области

В Мелитополе пьяный грозился взорвать своего ребенка

20 Марта, 11:55

Мужчина пришел с гранатой к жене и ребенку

Россия

В Ульяновске мать убила троих детей. Фото: dpchas.com.ua

Новая трагедия в России: мать убила троих детей и свела счеты с жизнью

20 Марта, 08:15

Семья считалась благополучной, хотя женщина недавно развелась с мужем

Одесса

В Одессе муж убил жену из-за ревности

19 Марта, 18:09

С супругами проживал ребенок, но на момент трагедии его в квартире не было
Загрузка...