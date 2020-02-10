Россиянину грозит 7 лет тюрьмы за жесткую шутку о коронавирусе: видео

Кароматулло Джаборову может лишиться свобода за пранк в московском метро

В России арестовали на месяц пранкера Кароматулло Джаборова – его обвиняют в хулиганстве за розыгрыш пассажиров в московском метрополитене с коронавирусом, которым в РФ заразились уже два человека.

2 февраля он упал на пол в вагоне метро, имитируя судороги. Чтобы спровоцировать панику, его сообщники стали кричать, что у него новый "китайский" вирус, и разбегаться.

Видеозапись "шутки" широко разошлась по интернету.

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10 февраля Джаборова задержали и отдали под суд, который поместил его под стражу до 8 марта. На данный момент полиция ищет соучастников пранкера. Против него самого возбуждено уголовное дело о хулиганстве, за что Джаборову грозит крупный штраф, общественные работы либо тюремный срок.

Стоит отметить, что ранее в соцсетях сообщалось и о других розыгрышах в московской подземке. В частности, 5 февраля в один из вагонов поезда зашли два человека в защитных желтых костюмах и семь человек азиатской внешности в медицинских масках и стали кашлять. Люди в спецодежде провели их по всему составу и вывели на следующей станции.

Напомним, что после вспышки коронавируса в Кремле ввели дополнительные меры проверки: помимо обычного досмотра на "рамке", журналистов проверяют датчиком, реагирующим на температуру. Похожие приборы используются при проверке прибывающих из-за рубежа в рамках мероприятий по предупреждению коронавируса.

Кроме того, недавно стало известно и о первых случаях заражения среди украинцев. Правда, это случилось в далекой Японии:

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