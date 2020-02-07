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В Кремле испугались коронавируса: всех гостей Путина проверяют тепловизором

7 февраля, 10:56

В Федеральной службе охраны сообщили, что досмотр приминятеся ко всем, кто приходит в Кремль

/ Фото: Pixabay

Пока росСМИ придумывают смехотворные версии о причинах вспышки нового коронавируса, в Кремле ввели дополнительные меры проверки. Журналисты, приходящие на мероприятия в Кремль, уже несколько дней отмечают, что, помимо обычного досмотра на "рамке", их проверяют датчиком, реагирующим на температуру. Похожие приборы используются при проверке прибывающих из-за рубежа в рамках мероприятий по предупреждению коронавируса.

В частности, такой прибор применяется при прохождении в Кремль через контрольно-пропускной пункт у Кутафьей башни, пропускающий наибольшее количество посетителей.

В Федеральной службе охраны (ФСО) воздержались от комментариев по поводу введения дополнительных мер проверки на входе в Кремль.

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"Мы эту информацию не комментируем", – сказали в центре по связям с прессой и общественностью ФСО. При этом там подчеркнули, что "досмотр был одинаковым для всех проходящих в Кремль – и для журналистов, и для приглашенных на мероприятия с участием президента".

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Ранее мы писали, что коронавирус напугал украинцев: в стране дефицит масок.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, она выявлена в 24 государствах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превысило 31,1 тыс., более 630 человек умерли, выздоровели свыше 1,5 тыс.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта заражений".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия пневмония коронавирус

Источник: Интерфакс

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