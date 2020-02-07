В Кремле испугались коронавируса: всех гостей Путина проверяют тепловизором

В Федеральной службе охраны сообщили, что досмотр приминятеся ко всем, кто приходит в Кремль

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Пока росСМИ придумывают смехотворные версии о причинах вспышки нового коронавируса, в Кремле ввели дополнительные меры проверки. Журналисты, приходящие на мероприятия в Кремль, уже несколько дней отмечают, что, помимо обычного досмотра на "рамке", их проверяют датчиком, реагирующим на температуру. Похожие приборы используются при проверке прибывающих из-за рубежа в рамках мероприятий по предупреждению коронавируса.

В частности, такой прибор применяется при прохождении в Кремль через контрольно-пропускной пункт у Кутафьей башни, пропускающий наибольшее количество посетителей.

В Федеральной службе охраны (ФСО) воздержались от комментариев по поводу введения дополнительных мер проверки на входе в Кремль.

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"Мы эту информацию не комментируем", – сказали в центре по связям с прессой и общественностью ФСО. При этом там подчеркнули, что "досмотр был одинаковым для всех проходящих в Кремль – и для журналистов, и для приглашенных на мероприятия с участием президента".

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