Узнал о диагнозе из новостей: зараженный коронавирусом в России обратился к СМИ

Китайский пациент жалуется на нехватку условий в российской больнице для реабилитации его семьи

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Китайский гражданин, у которого обнаружили "уханьский" тип коронавируса и которого госпитализировали в России, узнал о своем диагнозе из новостей, поскольку медработники не предоставляют ему результаты анализов.

Об этом представившийся Ваном Юньбинем мужчина рассказал лично в письме российскому онлайн-изданию chita.ru, которое было опубликовано 2 февраля.

Мужчина подтвердил, что перед госпитализацией ездил отдыхать в Китай. Вместе с ним отправились жена и двухлетняя дочь – сейчас они также были госпитализировали в инфекционную больницу города Читы.

"Если я действительно заражён, я хочу перед всеми извиниться, мне, возможно, не следовало никуда ехать ... Я не знал, что могу заразиться", – пишет он.

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Он отметил, что у его дочери наблюдаются опасные симптомы ОРВИ – температура и понос. Сам мужчина лишь кашляет.

"Врачи не говорят мне, что я заражен и не дают мне результаты анализов. О том, что я, возможно, заражен – узнал из новостей", – признается Ван, добавив, что за прошедшую неделю у них шесть раз брали кровь для анализов.

Китаец также отметил, что условий в российской больнице для реабилитации его семьи недостаточно и что он не знает, смогут ли своевременно оказать экстренную помощь его ребенку, которая является гражданкой России.

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Он также снял видео из палаты, в которой его содержат:

Напомним, 31 января российские власти официально подтвердили лишь два случая заражения новым типом коронавируса – инфекцию обнаружили у студентки в Тюмени и 30-летнего мужчины в Чите, который, очевидно, и является Ван Юньбин. Оба они граждане КНР.

Китайские власти сообщают о гибели 304 заболевших "уханьской" вирусной пневмонией. Всего инфицировались более 14,3 тыс. человек, а под подозрением на заболевание находятся еще 19,5 тыс. жителей Китая.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта заражений".

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