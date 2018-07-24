Российская подлодка уничтожила "корабль" крылатой ракетой: появилось видео

Вчера, 10:01

Цель находилась в 150 километрах от атомной подводной лодки "Томск"

Российская подлодка. Фото: facebook.com/mod.mil.rus
Российская подлодка. Фото: facebook.com/mod.mil.rus

Атомный ракетный подводный крейсер Тихоокеанского флота "Томск" выполнил учебно-боевой пуск крылатой ракеты по надводной мишени. Соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.

Российские военные сообщают, что ракета успешно поразила мишень, имитировавшую надводный корабль условного противника. Цель находилась на расстоянии в 150 километров от места пуска.

В ходе выполнения задач в море подводники выполнили скрытное перемещение под водой на позицию пуска и уход от огневого поражения условного противника после стрельбы.

Как сообщалось, в России показали видео испытаний новейшего оружия. Среди прочего, на записи продемонстрированы возможности лазерного комплекса "Пересвет", истребителя-перехватчика МиГ-31, оснащенного "Кинжалом", показана доставка, монтаж и пуск ракет комплекса межконтинентальной баллистической ракете "Сармат". Также впервые была показана гиперзвуковая ракета "Авангард".

Напомним, в начале марта Путин похвастал перед россиянами неработающей ракетой во время послания Федеральному собранию. По его словам, комплексы не имеют аналогов в мире. Оказалось, что испытания крылатой ракеты, которую торжественно продемонстрировал президент РФ, окончились неудачей.

Также в мае Россия запустила четыре ракеты "Булава". Российские военные "ударили" мощными баллистическими ракетами по Камчатке.
Россия, корабль, подлодка, подводная лодка, томск, крылатая ракета
Источник:

"Сегодня"

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