За протест против военных уроков в школе - задержание и штраф

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Российские спецслужбы преследуют школьника из Санкт-Петербурга за то, что создал целое движение сопротивления лекциям об "Юнармии".

Он голодал 12 дней, выходил на одиночные пикеты. Одиннадцатиклассник Леонид Шайдуров хотел, чтобы его услышали. А взамен – сутки просидел за решеткой и получил штраф – 10 тысяч рублей. Это 4000 гривен. Так наказали школьника из Санкт-Петербурга, который выступил против уроков "Юнармии", на которых дети разбирают оружие и целятся в мишени, учатся строиться. Кроме того, на уроках их пугают новой войной.

"Приходит не совсем адекватный человек и начинает читать лекции о величии России", – делится школьник.

Красные береты, камуфляж и берцы. Против этого и протестовал ученик. В гимназии, где учится Леонид, вместо истории и математики – уроки агитации.

Школа для образования – а не для пропаганды – решил несовершеннолетний парень и создал в своей гимназии профсоюз учеников. За полгода к нему присоединилось более 200 школьников. Дети собирались на спортивной площадке.

На одной из таких встреч школьника обвинили в организации несогласованных акций протеста.

"Под предлогом физической подготовки мы видим лекции об аннексии Крыма и также в Сирии, тем самым это полностью убирает критическое мышление у ученика, что самое главное аналитическое, и готовит цепочку из "Юнармии в Росгвардию", – говорит Леонид Шайдуров, ученик 11-го класса.

С недоброго почина Минобороны российскую молодежь все больше военизируют. Руководство рапортует: есть миллион последователей. Политологи объясняют: подростков готовят к войне еще со школьной скамьи. А потом отправляют в самые горячие точки – на Донбасс или в Сирию.

"Весь этот маразм был при советской власти точно так же, как и сегодня. Начальство и Советского союза когда то, и сегодняшней России – оно не видит других способов такого подъема духа, таких способов, как апелляция к войне, к гибели к смерти и т.д., у нас очень популярна смерть за родину", – говорит Леонид Гозман, политолог.

Сейчас ФСБ угрожает возбудить уголовное дело против школьника Леонида Шайдурова за экстремизм. Впрочем, после огласки уроки "Юнармии" в его гимназии отменили. А в профсоюз, который основал 17-летний мятежник, вступила почти тысяча учеников по всей России.

"Это показательный опыт того, что инакомыслие при нынешних объективах является преступлением, и признак того, что эта империя рано или поздно падет", – резюмирует Леонид.

Ранее сообщалось, что российские силовики требуют вернуть в школьную программу уроки военной подготовки. Говорят, недопустимо, чтобы дети не умели пользоваться оружием.

Как сообщал ранее координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, боевики на Донбассе готовят детей к "войне с Украиной". На оккупированных территориях проводится ряд мероприятий по обучению детей обращению с оружием.

Также напомним, как скандальные байкеры Путина устроили жуткий праздник для детей в Крыму. Министерство обороны России, так званое правительство Севастополя и клуб "Ночные волки" торжественно открыли в Севастополе патриотический парк и дали детям поиграться с оружием.

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