Российские власти объявили агента ЦРУ Смоленкова в розыск

Он объявлен в розыск в качестве пропавшего без вести после исчезновения в 2017 году

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Бывший сотрудник администрации президента России Олег Смоленков, которого СМИ называют агентом Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, объявлен в розыск в качестве пропавшего без вести после исчезновения в 2017 году. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел России.

Ранее СМИ сообщали, что Олег Смоленков отправился в Черногорию с семьей на отдых два года назад вопреки запрету российским чиновникам выезжать в эту страну; поэтому допустившие такой отъезд должностные лица понесли дисциплинарное наказание, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле работал Олег Смоленков.

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Напомним, телеканал CNN со ссылкой на источники из администрации американского президента Дональда Трампа сообщил, что ЦРУ было вынуждено вывезти из России агента, имевшего доступ в Кремль и располагавшего ценной информацией. Это произошло в 2017 году.

По данным источников телеканала, "шпион имел доступ к Путину и смог даже предоставлять изображения документов со стола российского лидера". При этом он работал на ЦРУ в течение 10 лет.

Вывод агента был обусловлен опасениями его разоблачения, поскольку Трамп и его окружение слишком открыто и неосторожно обращались с полученной от агента информацией.

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