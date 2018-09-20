Российские военные эпично утопили грузовик: появилось видео

Российские военные утопили в реке армейский грузовик, попытавшись переправиться через реку по очень ненадежной переправе. Соответствующее видео опубликовал в YouTube офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

Военные РФ очередной раз удивили. Они попытались проехать по подобия "переправы" через реку, однако в какой-то момент все пошло не так и бревна од колесами стали рушиться. Сначала провалился зад автомобиля, однако он смог "прорваться" дальше, но ушел в сторону и свалился в реку.

Судьба водителя не известна. Также не известно, был ли кто в кузове.

"Великая" страна, "великие воины", – иронизировал "Штирлиц".

Недавно Штефан показывал, как ВСУ на Донбассе уничтожили КамАЗ с зениткой боевиков. Военная техника противника хорошо горела после ответного огня украинских военных. Он отметил, что вышел хороший фейерверк и показал видео.

Стоит также вспомнить, как боевики на Донбассе пытались запустить новый фейк с ПТУРом, пробивающим холмы. "Штирлиц" писал, как представители т.н. "ДНР" в СЦКК выложили на своей странице информацию о том, что якобы бойцы ВСУ выстрелили из ракетного комплекса по мирному автомобилю БелАЗ, который загружался известняком у террикона в районе Докучаевска. Но враг не учел некоторые детали.