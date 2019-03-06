Российским военным запретили создавать страницы в соцсетях и пользоваться гаджетами на службе

Авторы инициативы считают, что спецслужбы других стран проявляют особый интерес к любой информации, публикуемой военными

Фото: Pixabay

Российским военным запретили создавать страницы в соцсетях и пользоваться гаджетами на службе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/036/183/5c8036184002a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/036/183/5c8036184002a.jpg 2019-03-06T23:11:23+02:00 Россия Авторы инициативы считают, что спецслужбы других стран проявляют особый интерес к любой информации, публикуемой военными

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому российским военнослужащим запрещается распространять информацию о себе в соцсетях и СМИ, а также пользоваться во время службы любыми устройствами с выходом в интернет. Об этом сообщает официальный интернет-портал правовой информации.

Авторы инициативы считают, что спецслужбы других стран проявляют особый интерес к любой информации, публикуемой военными. Таким образом новый закон должен исключить непреднамеренную выдачу военными информации о месте нахождения, которой могут воспользоваться террористы и экстремисты.

Закон запрещает всем военнослужащим, в том числе находящимся на военных сборах, размещать в СМИ и интернете фото-, видеоматериалы и данные геолокации. Также запрещено упоминать о своей ведомственной принадлежности и служебных обязанностях.

Исключение сделано только для тех сотрудников, в чьи обязанности как раз входит распространение информации от лица структуры.

Также военным запретили иметь при себе любые гаджеты, в которых есть GPS, интернет или в памяти которых содержатся фото и видео.

За нарушение запрета военнослужащего привлекут к дисциплинарной ответственности.

Законопроект был внесен в Госдуму в конце 2018 года.

Напомним, военным РФ на Донбассе запретили телефоны: в разведке назвали причину. Оккупанты пытаются скрыть преступлениях своих войск на востоке Украины и пошли на радикальные меры.

Также мы писали, что Генштаб РФ принял меры против разворовывания боевиками российского оружия на Донбассе. Оккупанты также увольняют российских наемников, которые отказались сдать перед поездкой на Донбасс паспорта РФ.

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