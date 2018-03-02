Российский депутат рассказал о нападении маленьких ушастых созданий

До этого депутата по его словам преследовали сектанты из "секты сатаны"

Российский депутат заксобрания Красноярского края Дмитрий Жулев уволился с должности главного врача больницы после того, как в сети появилось видео, где он рассказывает о нападении загадочных существ.

В Минздраве РФ не связывают его увольнение и видеоролик. Однако комментарии давать отказываются.

Запись появилась еще в январе, на нем Жулев рассказывает о атаке мелких существ, которые хотели его убить.

"Небольшие такие, ушастенькие, похожи на собак. Рост полтора метра. Лицо овальное, как русское, но внутри похоже на тувинское" – отметил экс-главврач.

По словам Жулева, в конце 2017 года к нему пришли незнакомцы, которые хотели заставить его вступить в секту сатаны на должность религиозного смотрителя. Потом на него дважды нападали существа. В первый раз они вскрыли квартиру, а в этот раз позвонили в дверь. Он якобы отбился от нападавших, и они исчезли.

Напомним, недавно председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Леонида Слуцкого обвинили в сексуальных домогательствах сразу три журналистки.

Ранее пассажирка авиакомпании "Аэрофлот" на рейсе Москвы-Бейрут устроила дебош во время полета, назвав себя "женой депутата". Соответствующее видео опубликовано в YouTube.